Hříčka přírody. „Měsíčňanka“ Bilesová může v Tokiu vyrovnat Čáslavskou

Simone proti sobě. Tak se jmenuje sedmidílný dokument, který Simone Bilesová nabídla publiku před olympijskými hrami v Tokiu na sociálních sítích. Sama to vystihla nejlíp. Ona necvičí, aby soupeřila s ostatními. Protivnice se jí klaní jako královně, která si bere gymnastiku jako těsto, z níž vytváří něco dosud nepoznaného.

„Cviky a prvky, které předvádí, umí jako jediná. Pět prvků se jmenuje po ní, protože je předvedla jako první a nikdo je zatím nedělá. A nevím, jestli je v blízké době bude zvládat, protože jsou opravdu neskutečné,“ líčí olympionička Aneta Holasová, která bude v neděli s Bilesovou na startu kvalifikace víceboje.

Bilesová před pěti lety v Riu vyhrála víceboj a na nářadích získala další tři zlaté medaile. Proto je v Tokiu ve výjimečné pozici, z níž se může pokusit o druhý olympijský titul ve víceboji. Naposledy to zvládla legendární Věra Čáslavská, která svůj double začala právě v Tokiu na Hrách 1964 a dokončila o čtyři roky později v Mexiku. I Čáslavská byla na svou dobu výjimečná. Jenže už od ní uběhlo víc než půlstoletí překotného gymnastického vývoje. Tam, kde Čáslavská zářila na přeskoku svým přemetem se schýlením, kterému se podle ní říkalo Věrka, Bilesová létá v jiné galaxii. Je schopná vystřihnout dvě a půl salta.

„Ta je z Měsíce!“ usmívá se reprezentační trenér Jiří Fiřt. „My to tak říkáme. Udělá cvik jediná ze startovního pole a udělá ho s lehkostí, s kterou ostatní nepředvedou věci daleko jednodušší. U ní se to sešlo somatotypem a fyzickou vybaveností tak, že to vypadá, v uvozovkách, že není člověk. Ze sportovního hlediska je to nádherný, je úplně jiná.“ Měsíčňan. Člověk z jiného světa. Mezi experty se názory na ni shodují. „Je jiný druh člověka,“ vymýšlí přirovnání reprezentant David Jessen. „Její gymnastika předběhla dobu. Nevím, jestli někdo bude tak dobrý, jako byla ona. Je opravdu jedna z nejlepších v historii. Cviky, co umí, dělá stejně nebo líp než někteří muži.“

Stejně jako několik výjimečných sportovců historie dokáže i Bilesová skvěle využít svých fyzických předpokladů. Její síla začíná v její malé tělesné výšce. Dorostla do pouhých 142 centimetrů. Do svého ohebného těla ale zároveň nasoukala ohromné množství svalů, z nichž prýští energie. „Je malinká. Má obrovskou výbušnou sílu, tu vypracovala do toho, že je fyzicky obrovsky zdatná,“ říká Fiřt. „Co je schopná udělat a několikrát opakovat…

Fyzická připravenost plus výhoda malého těla, veškeré páky, fyzika, která na ni působí v malých pákách, jsou pro ni obrovskou výhodou. Jako pro trenéra a bývalého závodníka je pro mě pohled na takovéhle cvičení fascinující. Je na tom topu úplně, po všech stránkách. Ten pohyb je nádherný, zvládnutý, dá se to zpomalovat a číst v tom jak v metodických listech.“

Bilesová ale nežila život ve zlaté I ona se musela vyrovnávat s aférou slavného trenéra Larryho Nassara, který byl usvědčen z dlouholetého zneužívání nezletilých gymnastek. Bilesová o kauze promluvila už v roce 2017 a znovu se k ní vrátila ve svém nedávném cyklu na Facebooku. „Nebyla to legrace, pamatuju si, když jsem o tom říkala rodičům. Vzpomínám si, jak jsem říkala kamarádce: Když se mě tady dotýkal, bylo to sexuální obtěžování? Byla jsem z těch šťastnějších, nebyla jsem na tom tak špatně jako ostatní holky,“ uvedla Bilesová. Teď v Tokiu počítá poslední dny své kariéry. Může zanechat nepolapitelné dědictví, které ještě upevní její postavení mezi ikonami sportovní historie.