Nejlepší z nejlepších na OH: Ledecká z USA, český fenomén i zázračný mladík

Na olympiádě v Tokiu bude zvýšená pozornost na řadu sportovců, mezi kterými je i český lezec Adam Ondra • FOTO: koláž iSport.cz O některých z nich jste možná nikdy neslyšeli, jiné dozajista znáte. Všichni ale na olympijských hrách v Tokiu mohou dokázat velké věci a na jejich výkony bude upřena zvýšená pozornost. Ať už proto, že se jedná o fenomény svého sportu, nebo taky proto, že mají šanci dotknout se historických milníků. V článku iSport.cz si přečtěte o deseti sportovcích, jejichž představení v Japonsku si nemůžete nechat ujít.

Kevin Durant basketbal (USA) Tahoun obávaného Dream Teamu. Americká basketbalová reprezentace je opředena hvězdami, Durant ale vyčnívá nad všechny. Dvojnásobný vítěz NBA z let 2017 a 2018 s Golden State Warriors, který v obou finále získal mimo poháru také cenu pro MVP – tedy nejužitečnějšího hráče série. Dvaatřicetiletý čahoun byl draftován v roce 2007 z druhého místa a od té doby nepřestává v zámořské lize udivovat. Jeho kariérní průměr v NBA je přesně 27 bodů na zápas, startoval také na olympijských hrách v letech 2012 a 2016, z nichž Američané přivezli zlaté medaile. Přestože se mužstvu kolem Duranta v přípravě příliš nedařilo, stále zůstává favoritem nad favority. A hlavním mužem týmu, který by měl v rozhodujících momentech přidat „něco navíc“ bude Kevin Durant.

Teddy Riner judo (Francie) Nenasazená hrozba pro všechny judisty v kategorii nad sto kilogramů. Před včerejším losem se každý v divizi Lukáše Krpálka třepal strachy, aby se náhodou nesetkal s Teddym Rinerem už v prvním kole. Černý Petr nakonec padl na Stephena Hegyiho z Rakouska. 130 kilo vážící kolos má dvaatřicet let, ale stihl už nasbírat tři medaile z olympijských her. Jako devatenáctiletý mladík si na krk v Pekingu pověsil bronz, v Londýně i v Riu už jasně dominoval a přivezl zlaté medaile. Výčet Rinerových úspěchů je ale mnohem delší, deset titulů mistra světa a pět triumfů na evropských mistrovstvích. V letech 2012, 2016 a 2017 byl dokonce zvolen nejlepším sportovcem Francie. Stejně jako Krpálek podtrhl svou velikost tím, že v brazilské metropoli nesl při zahájení vlajku své země.

Shelly-Ann Fraserová-Pryceová běh na 100 metrů (Jamajka) Šestinásobná medailistka z Her se vrací, aby se naposledy poprala o zlatou medaili. Rychlonohá Jamajčanka je jednou ze tří žen, které se povedlo obhájit vítězství na olympiádě v závodě na sto metrů. Fraserová-Pryceová vyhrála v letech 2008 a 2012. Od dvojice rivalek se však může v Tokiu odpoutat, nikomu se totiž nepodařilo triumfovat třikrát. A z pozice nejrychlejší žijící ženy na světě má další úspěch na dosah. Kdo by totiž čekal, že ve čtyřiatřiceti letech bude jamajská sprinterka částečně zpomalovat, krutě by se mýlil. Letos v červnu posunula osobní maximum na 10,63. Rychlejší stovky už má na svědomí jenom Florence Griffith Joynerová známá jako Flo-Jo, která po tratích létala v minulém tisíciletí. V roce 1998 ale zemřela ve spánku, když dostala epileptický záchvat.

Novak Djokovič tenis (Srbsko) Suverén, kterého není nutno představovat. Poté, co Rafael Nadal i Roger Federer ohlásili, že na Hrách v Tokiu nebudou startovat, veškerá pozornost se upřela na Djokoviče. Té by se ale nevyhnul ani tak, rodák z Bělehradu má totiž našlápnuto k masivnímu úspěchu. Po letošních triumfech na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu mu schází pouze americký turnaj ve Flushing Meadows, aby dokončil kalendářní Grand Slam jako první muž od roku 1969, kdy se to povedlo Rodu Laverovi z Austrálie. Kdyby ale Djokovič přidal ještě zlato z olympijských her, zapsal by tzv. zlatý Grand Slam. A vyhrát v jednom roce všechny akce velké čtyřky a do toho i olympiádu, to se povedlo pouze Steffi Grafové v roce 1988. Největší favorit mužského tenisového turnaje má tak o motivaci postaráno.

Laurel Hubbardová vzpírání (Nový Zéland) Sportovkyně, jejíž start na olympiádě vzbuzuje asi nejbouřlivější reakce. Laurel Hubbardová z Nového Zélandu byla totiž ještě v roce 2012 mužem a půjde o první transgender účastnici Her. Přestože je jasné, že oproti sokyním má díky tomu obrovskou výhodou, může podle regulí startovat mezi ženami. Hubbardová však nezaostávala ani mezi muži, ještě před operací v roce 1998 stanovila juniorský národní rekord v divizi nad 105 kilogramů. Poté profesionálního sportu na více než patnáct let nechala, začala znovu až v roce 2017. A světe, div se, okamžitě vyhrávala. I proto se ozývají zástupy lidí z řad funkcionářů, závodnic i fanoušků, že její zařazení do Her není spravedlivé. Hubbardová ale splňuje testosteronové limity, aby mohla mezi ženami soutěžit, a tak je zaděláno na jeden z mnoha skandálů letošní olympiády.

Isabell Werthová jezdectví (Německo) Že jste tohle jméno neslyšeli? Vězte, že tato dáma má ve své kolekci už deset medailí z olympijských her. Stálice pěti kruhů závodila už v Barceloně v roce 1992 a ze Španělska odjížděla jak jinak než s cinkajícími kovy na krku. Ukořistila totiž zlato z týmové soutěže a přidala stříbro z té individuální. Přestože je Werthové už dvaapadesát, rozhodně nemusí jít o její poslední olympiádu, mezi jezdci totiž není žádným důchodcem. Tři nejstarší sportovci, kteří se na Hrách představí, totiž provozují právě jezdectví. Oproti šestašedesátileté Mary Hannaové je tak německá milovnice koní stále nováčkem. A protože jsou Němci opět obrovskými favority týmové soutěže, dost možná přidá Werthová další triumf a dorovná tak na chlup bilanci Věry Čáslavské. Sedm zlatých a čtyři stříbrné medaile.

Katie Ledecká plavání (USA) Že na olympijských hrách září příjmení Ledecká, jsme si v posledních letech rádi zvykli. Zimní radosti přinesla České republice Ester Ledecká v Pchjongjangu, Katie excelovala ještě o dva roky dříve v Brazílii. Rozdíly ale najdeme nejen u disciplíny, ale také u vlaječky, jež vlaje vedle jména. Dědeček Katie byl sice Čech, ona se však narodila ve Spojených státech a reprezentuje Ameriku. Vládkyně kraulových vytrvalostních disciplín získala v Riu čtyři zlaté, v Tokiu by to ale mohlo být ještě lepší. Do programu se zařadila ženská patnáctistovka. Ledecká tak může o výhru bojovat na dvoustovce, čtyřstovce a závodu na 800 metrů, kde se potká se svou patnáctiletou nástupkyní Katie Grimesovou. Poplave taky štafetu na 4x200 metrů kraul, takže může atakovat až pět zlatých medailí.

Adam Ondra lezení (Česko) Česká stopa mezi fenomény. Tvář sportovního lezení a horký kandidát na zlatou medaili. Kdyby lezci soutěžili ve všech disciplínách jednotlivě, není co řešit. V lezení na obtížnost má totiž Ondra dominantní postavení podobně jako Rafael Nadal na antuce. Kombinace, do níž se počítají výkony v lezení na obtížnost, na rychlost a v boulderingu, ale brněnskému rodákovi příliš nevoní, a dává velké šanci jeho největšímu rivalovi Tomoovi Narasakimu. Že se ale jedná o nejlepšího lezce na světě, potvrzují čísla. Jako první zdolal cestu obtížnosti 9c, stejně jako cestu 9b+ nebo 9a. Podle portálu Rock and Ice zvládl cest, které se považují jako obtížné, přesně 58. Druhý v pořadí je poté Američan Chris Sharma, oproti Ondrovi jich však má pouhých 20.

Armand Duplantis skok o tyči (Švédsko) Budeme svědky dalšího útoku na světový rekord? Švédský zázračný mladík s přezdívkou Mondo drží nejlepší výkon všech dob venku i v hale. Na otevřeném stadionu se mu loni v Římě podařilo přeskočit 615 centimetrů, a překonat tak o centimetr rekord Sergeje Bubky, který přetrvával dlouhých 26 let. V hale se vyšplhal ještě o tři čísla výš a přeskočil laťku, která držela 6,18 metru nad zemí. Duplantis se přes šestimetrovou hranici dostal několikrát ještě předtím, než mu bylo dvacet a v současném startovním poli nemá konkurenci. Jediný, kdo ho může připravit o medaili, je on sám. Jestli ale v jedenadvaceti letech ustojí velikost akce a podá svůj standardní výkon, vyhraje.