Jsi neperspektivní, slyšel Kostelecký před 30 lety. Znamená stříbro loučení?

Zlato v Pekingu před třinácti lety, naposled v roce 2016 v Riu po rozstřelu čtvrté místo. Nyní je stříbrný. Famózní rozstřel ve finále trapu přisoudil Davidovi Kosteleckému druhé místo.

„Moje éra dávno skončila. Pro mě šestačtyřicátníka, to není jednoduchý,“ přiznal v rozhovoru pro Sport Magazín před odletem do Tokia. Sám ani nevěřil, že se do japonské metropole podívá. „Když jsem se po olympiádě v Riu rozhodl, že to ještě zkusím, ani jsem moc nepočítal, že se mi povede nominovat na další,“ svěřil se. Navíc se svými výkony nebyl v letošním roce spokojen. Za úspěch už by považoval umístění ve finálové šestici. Cíl se mu podařilo splnit nad očekávání.

Ačkoliv chtěl hrát v dětství tenis, měl od malička ke střelbě blízko. V šesti letech dostal první vzduchovku. Dědeček byl myslivec a střelnici měl kousek od domu. Právě tam chodil podporovat staršího bratra, aby následně začal sám střílet. Rodák z Brna přitom před třiceti lety uslyšel, že je neperspektivní. „Měl jsem výsledky na to, aby mě vzali do vrcholového střediska, což bylo o stupeň výš. Nicméně vzali syna řezníka, který si to uplatil, nebo nevím… Protože výsledky na to neměl,“ vysvětloval tehdejší křivdu.

Nevzdal se. Už o pět let později poprvé startoval na olympijských hrách v Atlantě, kde přišel jeho první zlom v kariéře. „Bylo pro mě důležité to vidět a namotivovat se. Olympiáda i závod se mi líbily a tam jsem se rozhodl se pokračovat,“ říkal ve videu pro czechteam.tv.

Od té doby se objevil na olympijských hrát ještě čtyřikrát (do Atén 2004 se nekvalifikoval), ve třech případech z toho bylo finále. V Sydney 2000 šesté místo, o osm let později olympijský triumf, v Riu naposled skončil čtvrtý těsně pod stupni vítězů. Pouze v Londýně 2012 neprošel do finále. Mimochodem - letos jako druhý Čech po Štěpánce Hilgertové startoval na už na šestých hrách.

A hned se ve velkém stylu vrátil mezi nejlepší šestici v trapu. Dlouho byl v čele, až ho na poslední chvíli dohnal kolega z reprezentace Jiří Lipták. S ním se dlouho přetahoval, v napínavém rozstřelu ale minul Kostelecký poslední padesátý terč a na závěr kariéry pod olympijskými kruhy si pověsí stříbrnou medaili. Poprvé od roku 1932 jsou dva čeští sportovci na nejvyšších stupních olympijských her.

K úspěchu v pokročilém sportovním věku mu pomohly i speciální čočky na míru a nejmodernější technogie, které používají zvláštní armádní jednotky, výzkumná stanice NASA nebo týmy z NHL, NBA a NFL.