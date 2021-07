Češky jako buldozer? Máme velké kouzlo! hlásí Kvitová po postupu

V olympijské vesnici bydlíte s dalšími českými hráčkami ve dvouhře na jednom apartmánu. Co tam máte za kouzlo, že všechny vyhráváte?

„Strašně velké kouzlo, to nemůžu říct...“ (řehtá se)

Jaké to pro vás bylo hrát po pěti letech na olympiádě?

„Bylo to skvělé. Musím říct, že to uteklo jako voda. Mezi Riem a Tokiem se stala spousta věcí a já jsem ráda, že mohu zažít olympiádu. Možná i naposledy. Je to moje čtvrtá olympiáda, každá byla trochu jiná. Jsem vážně ráda, že tady hraju a mohu reprezentovat. A samozřejmě mě těší, že jsem v druhém kole.“

Co vás při zápase potěšilo?

„Myslím, že mi šel po delší době servis, až na jeden game. Bylo to pro mě překvapení. Obecně si myslím, že servis mě hodně držel, hlavně v prvním setu, protože jsem nemohla najít rytmus na return. Ale potom se to v posledním gamu první sady povedlo. A dost možná to rozhodlo celý zápas, protože jsem se do toho dostala. Začala jsem se lépe pohybovat, lépe jsem umísťovala míče.“

Byla jste vděčná Francouzi Gaelu Monfilsovi, který před vámi protáhl zápas s Bělorusem Ivaškou, takže jste hrála ve stínu?

„Trošku jsem děkovala všem, co hráli před mým zápasem. Bylo to lepší. Pro mě je obecně tohle těžké. Ale tím, že jsem šla hrát později, to bylo lepší. Nebyla taková výheň, na kurtu byl částečně stín.“

Ve vedru a vlhku se vám nehrává nejlépe, když budete příště hrát v prádelně, pomůže vám tenhle zápas?

(úsměv) „Ona byla docela prádelna… ( Kvitová ukazuje na svůj propocený dres). Musím říct, že to tak bude. První kola jsou vždy složitější s nervama, protože se nehýbu dobře. Určitě to byl fajn rozjezd z hlediska počasí. Když přijde prádelna, prostě přijde. Nic s tím neudělám. Nemá smysl to řešit nějak extra dopředu. Budu to brát, jak to přijde. Prostě případně jedna věc, s níž budu bojovat, navíc.“

V Riu nakonec taky nebyla zima, že?

„Nebyla. Vybavilo se mi to.“

V poslední době vás trápily zranění i nepříjemné porážky, cítíte teď úlevu?

„Docela dost. Jak jsem v tom, tak to zas tolik nevnímám. Ale když se ohlídnu nazpátek, od Dauhá to bylo nahoru, dolů. Celá sezona byla taková trošku těžká, ne úplně šťastná. Občas byla bohužel i smůla, jako s tím kotníkem (Kvitová musela kvůli zranění při plnění mediálních povinnosti vzdát Roland Garros – pozn. red.). Bad Homburg byl skvělý turnaj, pak se nepovedl Wimbledon, kde to nebylo úplně nejjednodušší. Turnaj v Praze samozřejmě těžký. Ale jsem ráda, že tady začínám trochu jinak. A to se počítá.“

Takže vás může olympiáda nakopnout?

„Chtěla bych to nakopnout. Já myslím, že v Riu mě to nakoplo docela dost. Potom, co jsem neměla úplně dobrou sezonu, najednou jsem urvala placku, takže hrát na olympiádě pro Česko je úplně něco jiného. Je to jiná motivace, jiný drive a já věřím, že mi tenhle turnaj může i pomoct do další sezony, do dalších turnajů, které mě čekají.“

Ve druhém kole hrajete s Belgičankou Alison van Uytvanckovou, co o ní víte?

„Už jsme spolu párkrát hrály. Ráda rozebírá hru, ráda hraje čopy, kraťasy, jinak servíruje, trošku takový pánský tenis. Já do toho budu muset chodit, aby neměla čas na tyhle svoje rozebíračky a vydržet, protože každý míč přijde úplně jinak. Bude to o tom, abych byla soustředěná, abych na tom byla dobře nohama a chodila do toho.“