Unavené Češky se zlobí: Program je šílenej! Zase nás šoupli do háje

Čtyři dny a sedmnáct zápasů, v nichž se na olympiádě protočily české tenistky. Pro sportovního fanouška doma bonanza. Ale pro lvice v kleci mokrého tokijského vedra už se to stává malým peklem.

„Myslím, že je to naprosto šílenej program. To neříkám, že jsem prohrála. Kdyby to byl malý turnaj, který nikoho nezajímá... Ale tady každá síla rozhodne,“ kritizovala Karolína Plíšková, když večer hodnotila svůj konec na turnaji. „Je to pro všechny, nejenom pro mě. Když chce někdo s tímhle hrát debla… A někdo chce třeba hrát ještě mix, to se nedá vůbec zvládat.“

Víkendová česká euforie, v níž Češky v rozlehlém areálu Ariake držely sérii bez porážky, se během dvou dní proměnila v počítání těžkých ztrát. Už v pondělí ze singlu vypadla Petra Kvitová, dnes ji následovaly Karolína Plíšková po prohře s Italkou Giorgiovou i Barbora Krejčíková, která padla se Švýcarkou Bencicovou.

„Podmínky jsou tady strašně náročné, po setu mi došla šťáva, Belinda začala hrát, mně přestaly chodit nohy,“ líčila Krejčíková po odpolední prohře v singlu.

Večer pak musela na kurt znovu, aby se spolu se Siniakovou v deblu porvala se Španělkami Badosovou a Sorribesovou Tormovou. Euforie po vítězství v super tie-breaku 6:2, 5:7 (5) ji ale rychle opustila, když zjistila, že zápas čtvrtfinále proti Australankám Bartyové se Sanderosovou ji čeká ve středu už v půl jedné odpoledne. Nakonec si vyhádala aspoň půlhodinový posun.

„Tomu nerozumím. Vlastně tady zavíráme areál v půl deváté večer a dávají nás ve dvanáct třicet druhý den,“ hájila svou parťačku Siniaková. „Bára hrála singla i debla, musela tady od rána čekat. Nic by se nestalo, kdybychom hrály později, nebo nehrály vůbec, když finále, jestli se nepletu, je až v neděli. Je to trošku nepochopitelný.“

Nejlepší světový debl navíc na turnaji nepožívá běžných výhod pro hvězdy.

„Měly jsme hrát na kurtu s hawk eye (Jestřábím okem), a kdybychom tam hrály, tak jsme možná super tie-break ani nehrály,“ durdila se Siniaková. „A zítra nás zase šoupli někam do háje. Na to, že jsme první nasazené, tak nemáme žádné výhody, nebo aspoň něco. Jsme prvé nasazené a pokaždé hrajeme vzadu, je to smutný.“

