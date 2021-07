Tenis na LOH ONLINE: Vondroušová bojuje o finále, postup v deblu

"V neděli to bude další těžký zápas a bude proti nám stát někdo, kdo ušel stejnou cestu jako my. Bude to zase náročný, necháme tam všechno. Chtěly bychom dovézt zlato, kéž by to vyšlo, ale je to hrozně daleko. Je ale fajn, že dovezeme aspoň jednu medaili," řekla Krejčíková. Ve 12:40 by se na kurtu měla objevit Markéta Vondroušová, která zabojuje o účast v zápase o zlato proti Elině Svitolinové z Ukrajiny. Sledujte zápasy s českou účastí ONLINE.