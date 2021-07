Finále s příchutí derby: Zlato hlídá Bencicová, šance na odplatu

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková slaví postup do finále • Reuters

Olympijské medaile v Belindě Bencicové rozpalují touhu. Komu by nestačila její výsledková jízda parkem Ariake, musel to pochopit při silně emotivní reakci krátce po singlové výhře v semifinále nad Kazaškou Rybakinovou.

„Emocí mám teď až moc. Mít medaili je ta největší věc. Jenom být tady jako sportovec na olympiádě je úžasné. Medaile je to, o čem jsem snila a nemyslela si, že se to někdy stane realitou,“ hlásila švýcarská ranařka.

Později ještě s parťačkou Viktorijí Golubicovou prošla dál i v deblu, o víkendu si tedy vyzkouší první dvě velké finále kariéry. Na grandslamech se tak daleko nikdy nedostala, nejvýš byla na US Open 2019 v semifinále singlu.

Proti ale bude stát motivovaná úderná jednotka z Česka. V sobotním singlovém finále se jí nejdřív postaví Markéta Vondroušová. S příjemnými vzpomínkami na letošní první vzájemný mač v Miami.

„To byl super zápas. A strašně těžký zápas. Porazila jsem ji šest čtyři ve třetím. Ona je hodně útočná. Bude to těžké,“ ví Vondroušová. „Jsme docela kamarádky. Říkaly jsme si v šatně, než šla hrát, že už je to blízko, že se potkáme ve finále. Víc jsme ale o tom raději nechtěly moc mluvit. Nakonec nám to vyšlo.“

V neděli v deblu proti Švýcarkám půjde nejlepší deblový pár světa. A Barbora Krejčíková bude mít o motivaci navíc. Na turnaji už se s Bencicovou potkala v osmifinále, které ji zastihlo ve chvíli, kdy na ni dolehl tvrdý program předcházejících dnů. První set rychle vyhrála, pak jí odešly síly. A těžko se s porážkou srovnávala.

„Po prohře s Belindou jsem brečela, protože mě to hrozně mrzelo,“ říká Krejčíková. Do boje o zlato půjde se Siniakovou s jistotou úspěchu. „Je to jinačí. Ať přivezeme jakoukoliv, máme medaili. Tu nám nikdo nevezme,“ usmívá se Krejčíková.

„Soupeřky ušly stejnou cestu, bude to zase náročné. Zase budeme bojovat ze všech sil. Necháme tam všechno, chtěly bychom tu nejcennější. Kéž by to vyšlo. Ale je fajn, že přivezeme alespoň jednu.“