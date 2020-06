Olympiáda 2021 | Vše o LOH v Tokiu - časový posun, termín, historie | iSport.cz

Olympijjské hry v Tokiu se v japonském hlavním městě měly původně konat od 24. července do 9. srpna 2020. Kvůli globální krizi spojené s epidemií nemoci COVID-19 však v březnu 2020 Mezinárodní olympijský výbor a organizační výbor Her TOCOG oznámily odložení olympiády o rok. Novým termínem Her je 23. července – 8. srpna 2021.