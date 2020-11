MOV chystá „kufřík s nářadím“ pro Tokio. Bach věří, že LOH budou i s diváky

Bach je na návštěvě Tokia poprvé od březnového historického rozhodnutí přesunout olympiádu o rok vzhledem k celosvětovému boji s nemocí COVID-19. „V současné době sestavujeme jakýsi kufřík s nářadím, kde jsou všechna možná opatření a pomůcky, která si dokážete představit. V příštím roce z něj budeme moci vyjmout ty správné věci a použít je k zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky her,“ řekl Bach.

MOV se podle něj pokusí zajistit očkování co nejvyššího počtu účastníků i diváků před příjezdem do dějiště. „Pokud tedy do té doby bude vakcína k dispozici,“ podotkl Bach. Pořadatelé na setkání s médii minulý týden uvedli, že očkování není podmínkou pro uspořádání her, ale případnou výraznou pomocí. Náklady na očkování by podle Bacha mohl převzít MOV.

Bach také ocenil odhodlání japonských pořadatelů hry uspořádat. „Bude to důkaz, že lidstvo virus porazilo,“ doplnil premiér Suga. Odložení olympijských her přijde pořadatele i MOV velmi draho. MOV už dříve uvedl, že za něj zaplatí 800 milionů dolarů, tedy 20,5 miliardy korun.

V případě pořadatelů japonské odhady hovoří o částce přesahující dvě miliardy dolarů (45 miliard korun). Organizátoři ale hledají všechna možná úsporná opatření a Bach uvedl, že dodatečné náklady zatím není možné vyčíslit.

Už dříve organizační výbor oznámil, že sportovci a trenéři po příjezdu do Tokia budou mít výjimku a nebude se na ně příští rok v létě vztahovat povinnost čtrnáctidenní karantény. Tu nyní musejí absolvovat všichni zahraniční návštěvníci Japonska, aby se šíření koronaviru zamezilo.

V Tokiu zůstane šéf světového olympismu do středy. V úterý mimo jiné navštíví olympijskou vesnici i stadion.