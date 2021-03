Nejtěsnější finiše: Phelps na milimetry, jasně poslední a pak zlatý Australan

Jasný náskok a přesvědčivé vítězství. Ale nechcete to trochu napínavější? Fanoušky v historii olympijských her fascinovaly velmi těsné finiše. Vybrali jsme pro vás nejzajímavější z nich, ve kterých figurovaly věhlasné legendy (Michael Phelps) i do té doby neznámí hrdinové. Podívejte se na video.

Gail Deversová (atletika)

Finále ženské stovky z Barcelony 1992 zůstává nejtěsnějším závodem na atletické dráze. Američanka Gail Deversová byla srovnaná s dalšími běžkyněmi ve finiši a Jamajčanka Marlene Otteyová nakonec skončila pátá, i když doběhla jen šest setin za vítězkou. O čtyři roky vypadala situace podobně. Jak to mezi Deversevou a Otteyovou dopadlo tentokrát.

Michael Phelps (plavání)

Do finále 100 m motýlek v Pekingu 2008 nestartoval jako držitel světového rekordu. Na obrátce byl sedmý, pak dotáhl Srba Milorada Čaviče neskutečným finišem. První dohmátnul zanedbatelným rozdílem 4,6 milimetru.

Ester Ledecká (lyžování)

Fanoušci od Ester Ledecké čekali úspěch na hrách v Pchjongčchangu na snowboardu. Jenže česká reprezentantka šokovala všechny už předtím na lyžích. V super G doletěla do cíle s náskokem jedné setiny ve chvíli, kdy největší favoritky včetně do té doby vedoucí obhájkyně Anny Veithové byly dávno v cíli a se změnou pořadí se nepočítalo. Nechápavý výraz Ledecké se stal virálním momentem her.

Steven Bradbury (short track)

Udělat to jako Bradbury, říká se v Austrálii. Což znamená, že vám vítězství spadne do klína. Australský závodník v short tracku byl ve finále v Salt Lake City 2002 jasně poslední a pak v poslední zatáčce přišel jeho moment…. Co se stalo? Podívejte se sami, jak se zrodila první zlatá ze zimní olympiády pro Austrálii i jakoukoliv zemi z jižní polokoule.

