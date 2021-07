Další problém v české výpravě! Pozitivní byl trenér beachvolejbalistek

V české výpravě se objevil další případ nákazy. Trenér plážových volejbalistek Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové a zároveň manžel první z nich Simon Nausch měl pozitivní test a musel do izolace. Z olympijské vesnice v Tokiu to potvrdila i jeho žena a svěřenkyně.

Rakouský trenér ženského beachvolejbalového páru musel po pozitivním testu opustit olympijskou vesnici v Tokiu. Nausch je třetím nakaženým v české výpravě a narozdíl od posledního Ondřeje Perušiče, který je od pondělí v karanténě, není očkovaný.

„Vzhledem k předchozím případům v našem týmu jsme se snažili být extrémně opatrní, bohužel to nezafungovalo. Ale já jsem skutečně rád, že jsem v izolaci dřív, než bych mohl ohrozit účast někoho jiného na hrách,“ uvedl Simon Nausch.

Česká výprava spolupracuje s organizátory her na podrobných opatřeních včetně sebeizolace možných blízkých kontaktů. „Nakazit se může kdokoli, rozhodně nejsme v podobné situaci sami. Alespoň je znát, že pravidelné testování funguje a zachytí pozitivní případy hned v počátku. Je to pro nás nepříjemné, ale vypořádáme se s tím,“ řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Česká výprava nyní spolupracuje s organizátory her na podrobných opatřeních včetně sebeizolace možných blízkých kontaktů. „Bohužel jsme se ráno probudily do téhle hodně smutné informace. Simon musel do izolace a my čekáme, co s námi bude,“ řekla pro Radiožurnál Sport Markéta Nausch Sluková.

Nausch tak kvůli desetidenní karanténě nestihne zápasy jeho svěřenkyň ve skupině. Ten první Češky odehrají proti domácím Japonkám Išijové a Murakamiové v sobotu 24.7. ve 2:00 SEČ.