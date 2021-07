OH naruby: Seemanová? Nová superstar. Vondroušová? Last woman standing

V Tokiu roste v přímém přenosu nová superstar českého sportu – je to plavkyně Barbora Seemanová, která se kvalifikovala do olympijského finále po dlouhých 21 letech od stejného počinu Daniela Málka. Co na tom, že málem zaspala… V ženské tenisové střídačce už zbývá jen Markéta Vondroušová, která ukořistila senzační výhru nad domácí hvězdou Naomi Ósakaovou. A ve středu jdou do akce Satoranský a spol., které čeká nabušená Francie. Jak to dopadne? Na predikci se podívejte v novém dílu Olympiády naruby.