Šmiga se restartuje v Příbrami, věří v kariéru ve Slavii a fandí Šínovi: Nic není nemožné!
V sedmnácti letech debutoval v lize za Baník, v osmnácti přestupoval do Slavie. A pak? Šikovný útočník Daniel Šmiga sešel z očí. Za béčko „sešívaných“ ještě góly střílel, ale štace ve Vlašimi ani Zlatých Moravcích se mu nepovedly. „Nechci se k tomu už vracet, ale upřímně to nebylo dobré,“ netají. Teď se však Šmiga restartuje v Příbrami, které třemi vítěznými góly pomohl k fajnové šesté příčce druholigové tabulky. „Nakonec super podzim, ale branek jsem měl dát ještě víc,“ kaje se.
Nyní už v Ostravě rezonují jména jako Jakub Pira, Vít Škrkoň nebo Šimon Drozd. Před pár lety byl však za generační talent na hrotové pozici na Bazalech brán Daniel Šmiga. Ostatně celý tehdejší ročník 2004 byl výjimečný. Matěj Šín, Samuel Grygar, Ondřej Kukučka, Martin Hrubý, Daniel Macej... Co hráč, to fakt příslib. Majitel klubu Václav Brabec se na ně těšil v áčku, leč zatím to pořádně klaplo jen u Šína. A u některých to jistojistě nedopadne nikdy, rozutekli se totiž do světa.
„Ale všichni to jsou hodní kluci, kamarádi. Mám je moc rád a přeju jim jen to nejlepší,“ říká Daniel Šmiga, jenž v zimě 2022 naštval Slezany odchodem do Edenu. Vztah oboustranně ochladl. Z hráče, který byl v každé mládežnické kategorii (i díky dvornímu asistentovi Šínovi) nejlepším střelcem a kterého si v patnácti testovala Benfica, se stal na prahu dospělosti pro fanoušky i zaměstnance FCB zrádce. Stejně jako o pár měsíců stoper Kukučka, jenž upřednostnil budoucnost ve Spartě.
„V Baníku sleduju spíš už jen mladé hráče. Vím, že minulou sezonu na tom byl klub velice dobře, zatímco teď to stojí za nic. To je tak všechno, co bych k tomu řekl. Upřímně už mě to tolik netáhne,“ popisuje. „A lidi, co o mně píšou nějaké blbosti, mě vůbec nezajímají. Naopak mě to motivuje,“ dodává.
Když dal Šmigovi trenér Jindřich Trpišovský čuchnout v lize pár týdnů po transferu proti Pardubicím, všechno vypadalo