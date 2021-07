Mentální kouč o fackách judistce: Bylo to přehnané, ale chápu podstatu věci

Manažer, globální stratég, mentor a kouč Mühlfeit obhajoval postoj trenéra Claudiua Pusy, který německou judistku nejprve chytil za kimono a následně ji dál pár facek, aby ji nabudil. „Bylo to přehnané, ale chápu podstatu věci,“ komentoval daný okamžik Jan Mühlfeit.

I on připustil, že razance německého kolegy byla příliš velká. Jenže podobné gesto může mít ve sportu svůj přínos. „Když se podíváte na tajči a další věci, tak oni se tam taky poplácávají,“ dodal Mülhlfeit, který spolupracuje s řadou sportovců. „Když se takhle dotknu druhého člověka – plácnutím rukou – tak tím říkám, nedaří se nám, ale věřím ti,“ pokračoval Mühlfeit. „Jde o to si namíchat v hlavě koktejl z hormonů tak, aby vám to vyhovovalo,“ řekl Mühlfeit.

Spolupracuje třeba s olympijskými medailisty kanoistou Lukášem Rohanem a šermířem Alexandrem Choupenitchem. Oběma poradil, ať si doprostřed papíru napíšu slovo olympiáda a okolo ní cestu, kterou k ní ušli. „V momentě, kdy jste inspirováni a ušli jste velký kus, generuje se dopamin a ten vás pochválí za to, co jste dokázali a on vás udrží do budoucna,“ upřesňuje Mühlfeit,

A to není všechno. Hvězdě nedávného fotbalového EURO Patriku Shickovi doporučil, že stačí, když jde člověk vzpřímeně a rovně, nikoliv skrčeně. V tu chvíli jde o 18% nahoru testosteron a o 16% klesá stresový hormon Kortyzol. Třetina výkonu se dá ovlivnit jenom tělem. Všimněte si, až příště Schicka uvidíte nastupovat na hřiště.