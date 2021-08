PŘÍMÝ PŘENOS: Neusser je největší dno, útočí šéf ČOV Kejval po návratu

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME | Úspěšná olympiáda podle počtu českých medailí. Jenže kolem her v Tokiu se stále řeší také skandál kolem covidového letu, po kterém přišlo o účast několik pozitivně testovaných sportovců. Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval po návratu do Prahy na tiskové konferenci vysvětloval okolnosti šetření letu a velice ostře se vyjádřil na adresu šéfa Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera. „To, co předvedl pan Neusser, je největší dno, co jsem kdy ve sportu viděl,“ prohlásil v emotivním vystoupení. Případné odškodnění sportovcům je prý otázkou nastavení reprezentačních smluv. Sledujte tiskovou konferenci ŽIVĚ.

Předseda ČOV na tiskové konferenci nejdřív zhodnotil olympiádu a popsal i vyšetřování tzv. covidového letu. „Do dnešního dne se nám nepodařilo zjistit, kdo pacientem 0 byl. Ale nevzdáváme se a doufáme, že se nějaké zprávy dozvíme, je to pro nás důležité. Celý let i s přípravou trval 26 hodin a mezitím se nakazilo ještě pět lidí. Vnímáme, že se jedná o obrovskou sportovní tragédii," vysvěloval Kejval. Pak ale začal útočit na kritiky, hlavně na nového šéfa NSA Filipa Neussera.

„Šéf NSA si z toho udělal výlet a začal si vymýšlet vlastní příběhy. Nesmyslné, lživé. To, co předvedl pan Neusser, je největší dno, co jsem kdy ve sportu viděl. Je to katastrofa! Přijde mi to úplně absurdní. Nechci dělat scény, ale když jsme na olympiádě, musíme táhnout za jeden provaz,“ rozčílil se Jiří Kejval.

„Není to jen můj názor, to si myslíme všichni. Pan Neusser by se měl zamyslet, jestli by náhodou neměl odejít,“ pokračoval předseda ČOV, který dále odmítá jakékoliv manipulace se zasedacím pořádkem ze speciálního letu do Tokia.

Jiří Kejval také komentoval případné odškodnění nakaženým sportovcům. „Odškodnění není na nás, se sportovci máme podepsané reprezentační smlouvy. Projdeme si to, pokud máme nějakou povinnost, tak ji splníme. Pokud ne, tak ji nemáme jak vyplnit,“ uvedl s tím, že „omluva nikomu nic nevrátí.“

Nejvyšší funkcionář ČOV uvedl, že další spolupráce s Filipem Neusserem pro něho bude velice obtížná: „Viděl jsem ho tak šestkrát v životě, on vůči mně má nějaký blok. V zásadě ho vůbec neznám... Pro nás to bylo šokující, neumím si představit další spolupráci, když vám takový člověk během největší sportovní akce na světě neustále hází klacky pod nohy.“