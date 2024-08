Lu na olympiádě: Ještě mám šanci, hvězdy jsou přátelské. Měnila odznaky

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ani jedna ze tří českých čtvrtkařek nepostoupila z rozběhu přímo a musí do oprav. Lurdes Gloria Manuel, čtvrtá závodnice nedávného ME, zůstala časem 52,20 za krajankami Ladou Vondrovou (51,80) i Terezou Petržilkovou (51,92) a po své olympijské premiéře cítila zklamání.

Jak hodnotíte svůj olympijský debut?

„Upřímně jsem si to představovala trochu jinak a jsem z toho trochu zklamaná, protože si myslím, že jsem běžela až moc rychle první dvoukilo. Potom bylo vidět, že v závěru mi ty síly trochu chyběly. Fakt jsem si to představovala úplně jinak a mám šanci to napravit. Uvidím, jestli zaběhnu nějaký dobrý čas.“

Byla jste přemotivovaná?

„Myslím si, že to může být tím, protože jsem do závodu šla hodně namotivovaná a strašně jsem se těšila. Možná tohle byla chyba…“

Nevadila vám devátá dráha, v níž jste neměla přehled o soupeřkách?

„Nemyslím si, že by to byla špatná dráha. Akorát si myslím, že celkově mi to nějak nesedlo a nebyl to dneska můj den. Teď jsem ráda za formát oprav, že mám novou šanci. Určitě bych se chtěla ještě vymáčknout. Doufám, že mi to půjde líp než dneska.“

Jak na vás dýchá olympijská atmosféra?

„Vzhledem k tomu, že to je moje první olympiáda, tak se mi to hrozně líbí a jsem ráda za takovou návštěvnost, protože stadion je téměř plný. Fanoušci, to je něco neuvěřitelného…“

Jak se vám líbí v olympijské vesnici?

„Nejdřív se mi strašně líbilo, že všichni sportovci jsou spolu, není tam jenom atletika a můžete se potkat s každým.“

Vyměnila jste si s někým odznak?

„S někým známý zatím úplně ne, nebo možná jo, ale z jiných sportů, takže já jsem je nepoznala. Nasbírala jsem celkem dost. Mám třeba kanárský odznáček, nebo další nějaké jiné státy.“

V Paříži máte tetu a vaše rodina sem plánovala hromadný výlet, jak to dopadlo?

„Rodiče dorazili, byli tady tety, bratranci, sestřenice, takže už se těším, až je uvidím. Dám si masáž a potkám se s nimi.“

Ve světové špičce jste pořád nová, jak na vás reagují elitní závodnice?

„Strašně se mi líbí, že je to takové přátelské. I když jsou ode mě soupeřky časem hodně daleko, tak se mi líbí, že přijdou podat ruku a chvilku se třeba i pobavíme, zeptáme se, jak se komu běželo.“