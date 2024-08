Jeden hod stačil. Vadlejch splnil kvalifikační limit: Fantazie, je to dobrý

Oštěpař Jakub Vadlejch splnil na olympijských hrách v Paříži kvalifikační limit hned prvním hodem dlouhým 85,63 metru a zajistil si účast ve čtvrtečním finále. Mílařka Kristiina Sasínek Mäki z rozběhu na 1500 metrů do semifinále nepostoupila. Časem 4:06,07 obsadila sedmé místo a půjde do středečních oprav.

Vadlejch, který obhajuje stříbro z Tokia, nepřipustil takové drama jako před osmi lety v Riu de Janeiro, kde se kvalifikoval až posledním pokusem. Letos při všech pěti svých startech přehodil hranici 85 metrů a v kvalifikaci potvrdil, že má tuto vzdálenost pevně v ruce. „Je to fantazie,“ řekl novinářům. „Je to můj nejdelší hod v jakékoliv kvalifikaci. Navíc prvním hodem. Je to dobrý,“ pochvaloval si letošní mistr Evropy z Říma.

Sasínek Mäki absolvovala třetí, nejpomalejší rozběh a doběhla jen o místo za přímým postupem. Ve finiši ze zadních pozic předstihla několik soupeřek, ale od šestého místa ji dělila více než sekunda. „Sice je to nepostup, ale pocitově jsem spokojená, protože když se kouknu na soupeřky, tak to byl dobrý závod. A doufám, že mi zbylo dost sil na zítra,“ řekla po závodě. Letos není v takové formě jako před třemi lety v Tokiu, kde to díky dosud platnému českému rekordu 4:01,23 dotáhla až do finále.

Světová rekordmanka Faith Kipyegonová z Keni nastoupila jen třináct hodin po dramatickém finiši na 5000 m a bez problémů postoupila. Zlaté double jako loni na mistrovství světa v Budapešti už nezíská, ale po protestu proti diskvalifikaci v neděli zachránila alespoň první stříbro. Na patnáctistovce chce vyhrát potřetí v řadě, což se ještě žádné běžkyni na hrách nepodařilo.

Cestu jí může znovu zkřížit Guduf Tsegayová z Etiopie, která se s ní v pondělí postrkovala a dnes byla v rozběhu nejrychlejší v čase 3:58,84. Sifan Hassanové se bát nemusí, bronzová Nizozemka z pětky zvolila pro pařížskou trojkombinaci místo závodu na 1500 metrů maraton.