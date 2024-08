Prohrajete, strašil Lyles. Byl třetí, přiznal covid: Jsem na sebe hrdý!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Ještě před startem ostře sledované dvoustovky to byl celý on. Rozjívený, pumpoval rukama jako šampion. Všem v Paříži chtěl ukázat: „Já budu šampion!“ Jaký to paradox po doběhu. Američan Noah Lyles skončil třetí, už to byl šok. Potom dlouho ležel na dráze, skláněli se k němu zdravotníci. Zranil se. Co je mu? Postupně vycházela najevo realita: americký sprinter běžel s covidem! Že by kvůli tomu nepředvedl takový výkon? Ano, sám to tak viděl...

Má pověst muže, jenž leccos přehrává. Neustále mluví o zdravotních potížích, které měl v dětství, jak trpěl astmatem, alergií, depresemi.

Takže když se po třetím místu svalil na dráhu a potom se nechal ošetřovat, leckoho napadlo, že si jenom hledá nějakou berličku, kterou by omluvil, že nevyhrál. Že nesplnil to, po čem tak toužil. Po stovce vyhrát dvoustovku a ještě i štafetu.

Čímž by dokázal to, co před ním slavný Usain Bolt .

Podle oficiálních informací měl opravdu běžet s covidem. Proto měl před startem roušku. Tuto informaci po závodě potvrdil i sám Lyles.



„Mám covid. V úterý jsem měl pozitivní test. Probudil jsem se uprostřed noci a cítil jsem opravdovou zimnici, bolest v krku," přiznal 27letý sprinter.



Několik dní ho trápilo do toho i astma, ale informace o covidu vyšla najevo až později. Byl to on sám, kde se rozhodl, že i s tímto handikepem poběží. Covid už se ovšem v poslední době bere za běžné onemocnění…

Přitom před startem vypadal v pohodě, podle svých tradic vyskočil na dráhu jako živel a z jeho gest bylo patrné, že chce vyhrát. Start měl dobrý, ovšem později už zaostával. Došla mu šťáva? Zranil se? Tyhle domněnky přiživil pohled, jak leží na zemi. Jak se k němu potom sklánějí zdravotníci a nakonec na lékařském vozíku.



„Určitě to ovlivnilo můj výkon. Musel jsem si dávat hodně přestávek, špatně se mi dýchalo. Hrozně jsem kašlal v noci. Takže jsem na sebe hrdý, že jsem běžel a získal jsem s covidem bronz," dodal hvězdný Lyles.

Závod vyhrál Letsile Tebogo z Botswany (19,46), druhý byl Kenneth Bednarek, Lylesův krajan. U vítěze stovky ještě u oficiálních výsledků svítí žlutá karta s dodatkem, že je za nevhodné chování. Zřejmě kvůli jeho gestům před startem.

Je známý tím, že nemá daleko k velkohubým prohlášením. Prý i soupeřům říkal, že prohrajou!

„Slyšel jsem, že něco řekl. Ale ať si říká cokoliv, prostě jsem nechal nohy, aby to udělaly,“ reagoval s nadhledem jeho krajan Bednarek.

Také on se vyjádřil k tomu, jestli zaregistroval Lylese po závodě v péči zdravotníků a na vozíku.

„Něco jsem slyšel. Nevím přesně, co se děje. Dozvím se to později. Věřím, že se další den bude cítit líp. Nevím, jestli je mu špatně nebo co,“ uvedl jeho přemožitel.

Lyles každopádně svůj zlatý hattrick nepřídá. Je otázkou, jestli se dá do pořádku na štafety, aby alespoň přidal druhé zlato.

Na stadionu jeho nepodařený útok na zlatý hattrick sledoval i Carl Lewis, jeden z neslavnějších atletů v historii, který má devět zlatých medailí z olympijských her. Byl to on, kdo symbolicky odbouchal večerní program.

Jeho globální hvězdou měl být Lyles. Přišli se na něj podívat i VIP fanoušci. Gymnastka Simone Bilesová a americký rapper Snoop Dogg , který inkasuje miliony jenom za to, že sedí v hledišti a fandí.

Očekávané zlato ale neviděli.