Šílený rekord Američanky na překážkách. Dostane se i pod 50 sekund?

Atletika už dávno ztratila všeobecnou pozornost globálního publika, takže Sydney McLaughlinová-Levroneová nemá šanci, aby někdy ve slávě dohnala Usaina Bolta. Na dráze přitom předvádí to, co kdysi on. Posunuje rekordy, a nejen to, zcela převrátila představy, co je v její disciplíně možné.

Na MS 2019 v Dauhá ještě naposledy koukala na záda krajance Dalilah Muhammadové, která vyhrála ve světovém rekordu 52,16. Pak začala její éra. Svůj první světový rekord zaběhla na jaře 2021 při olympijské kvalifikaci v Eugene, v Tokiu se zlepšila na 51,46 a byla to senzace, do značné míry připisovaná tokijskému pružnému mondu se vzduchovými kapsičkami.

Od té doby přepsala historické tabulky už počtvrté. V Paříži se tak trochu čekal útok skvělé Nizozemky Femke Bolové, tribuny Stade de France byly zbarvené do oranžova. McLaughlingová-Levroenová si ale běžela svůj závod. Bolová odpadla už před cílovou rovinkou. A rekordmanka posunula čas na 50,37.

Aby bylo jasno. Měla na trati deset překážek. Z českých čtvrtkařek na hladké trati bez nich takhle rychle neběžela od začátku nového století žádná, naposledy to zvládla Helena Fuchsová v roce 1998.

Není to ostuda, spíš důkaz výjimečnosti světové rekordmanky. Zkombinovala totiž přirozenou rychlost i rychlostní vytrvalost. Vloni si dala od překážek pauzu a na hladké čtvrtce se časem 48,74 sekundy dostala na jedenácté místo historických tabulek. Na překážkách jí pomáhá i ladný rytmus, technika a navíc ještě motivace posunovat se dál a dál, nebát se jít do neprobádaného světa hic sunt leones.

Od triumfu východní Němky Karin Rossleyové na OH v Moskvě trvalo 39 let, než se vývoj ženského světového rekordu na 400 metrů posunul o dvě sekundy až k Muhammadové. Aktuální rekordmanka stlačila historický čas během necelých pěti let o 1,79 sekundy. A mluví o něčem naprosto neslýchaném, o útoku na hranici 50 sekund. Američanka tedy doslova zmiňuje čas, který by začínal čtyřicet devítkou. Ta je přitom dodnes považována za hranici světové třídy na hladké čtvrtce.

„Se závodem se stále víc seznamuji. Existuje tolik způsobů, jak ho můžete zaběhnout. Je tolik různých způsobů, jak se zlepšit,“ varuje McLaughlinová-Levroneová. „Neexistuje nic takového jako dokonalý závod. Ale čím víc se blížíme k čtyřiceti devíti sekundám, tím víc se cítím, že se to blíží.“