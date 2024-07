Jokič a spol. bojovali, ale USA vyslaly varování. Na Duranta zíral i Curry

Těžko hledat zvučnější předehru. Hned na úvod basketbalového turnaje pod pěti kruhy se střetli obři. Spojené státy americké při včerejší premiéře ve skupině C přehrály výsledkem 110:84 Srbsko a jasně deklarovaly svůj záměr odvézt si z Evropy olympijské zlato. Balkánci s hlavní hvězdou Nikolou Jokičem zdatně vzdorovali jen do poloviny zápasu. Hlavně neúnavný Kevin Durant jim zbortil plány na překvapení.

Američané na francouzskou půdu přinesli patnáct titulů z NBA i deset olympijských medailí. Jejich sílu aspoň částečně vyvažoval úřadující nejužitečnější hráč věhlasné zámořské soutěže Jokič, který renomované individuální ocenění získal v kariéře už třikrát.

To by ovšem na palubovku nesměl vstoupit legendární Durant, elitní olympijský střelec v basketbalových dějinách USA. I když pětatřicetiletý zástupce Phoenix Suns nefiguroval v základní rotaci a na hřiště za obrovského aplausu vešel až v osmé minutě, do poločasu zvládl 21 bodů.

Byl přímo neomylný, vyloženě dominoval. Dlouho si dokonce držel stoprocentní úspěšnost zakončení a po dvou čtvrtinách měl na kontě už pět trojek. Útočí na své čtvrté zlato. „Nechci vůbec shazovat to, jak jsme hráli, ale Durant udělal rozdíl v zápase. Když se jednomu hráči povede něco takového, dodá svému týmu sebevědomí,“ řekl srbský rozehrávač Vanja Marinkovič.

Durantově produktivitě nemohl uvěřit ani Stephen Curry. Hvězda Golden State zírala na představení o půl roku mladšího kolegy s otevřenou pusou a nechápavým výrazem.

Slabší začátek Američanů

Zprvu se přitom zdálo, že by Srbové mohli favorizovaného rivala trápit. Reprezentanti země pruhů a hvězd nezačali utkání v dobrém rozmaru a po laciných ztrátách míče brzy prohrávali 2:10. Lavička Američanů v tu chvíli vypadala jako knihovna plná studentů před státnicemi. Ticho, ani náznak pozitivních emocí.

Ty pořádně rozpumpoval až LeBron James, další ikona sportu. Svými krádežemi, průrazností a efektními smeči zvedal americký prapor i sebedůvěru mančaftu. Na hřišti strávil ve svých 39 letech 26 minut a 52 sekund, nejvíc z týmu USA. Přes půl hodiny pak odehrál Jokič, bral útoky na sebe, dorovnával manko. Jenže bez něj zaznamenalo Srbsko jen tři body, devětadvacet jich inkasovalo.

A nedošlo ani na obavy, že by se zámořské osobnosti mohly ve vypjatých chvílích poštěkat mezi sebou. K nervozitě ostatně nenašly důvod. Takzvaný Dream Team proměnil 18 z 32 trojkových pokusů, závěr přetvořil v exhibici. „Všechno trénujeme v rychlosti, takže pak dokážeme automatismy přenést do hry. Nejsem překvapený,“ liboval si James.

Kromě jiných vítěznou auru ukázal třeba Anthony Edwards. Dvaadvacetiletý rozehrávač před turnajem prohlásil odvážnou větu, která z pohledu veřejnosti vyzněla všelijak. „Další kluci se kolem mě budou muset nějak poskládat,“ troufl si mladík v nabité konkurenci. Jak ovšem USA včera ukázalo, podobné malichernosti mužstvo nerozhodí. „Kéž by všichni měli takový přístup,“ bral situaci s nadhledem třeba kouč Steve Kerr.

Po skalpu Srbska si oddechl i gigant Joel Embiid, v mnoha případech Jokičův osobní strážce, ale hlavně nepřítel Francouzů. Rodák z Kamerunu v minulosti slíbil, že bude reprezentovat zemi galského kohouta, nakonec ovšem zvolil americkou cestu. Dočkal se tak bučení a pískotu, navíc mu pod kůži pravidelně zajížděl Aleksa Avramovič. Srbům to nebylo nic platné.

„Naše energie byla prostě jinde. Bylo krásné vidět, jak lidi v hale fandili dobrému basketu,“ zasnil se tahoun Durant.