Breaking: Toče na hlavě i další famózní triky. Olympijská novinka nadchne

Je zde hlavně proto, aby přilákal mladou generaci. Ale breaking, nová olympijská disciplína, může nadchnout i ostatní, kteří se nebrání změnám. Souboje dvou tanečníků, kteří se snaží ve svých krátkých vystoupeních vzájemně trumfnout, jsou mnohdy dost strhující. A zejména muži občas předvádí triky, nad kterými zůstává rozum stát. Ale i ženy, které to pod pěti kruhy rozbalí jako první už dnes, se umí předvést. O co tedy v tomto sportu a umění v jednom jde?

Když se sešli pionýři tohoto nového člena olympijské rodiny, aby zavzpomínali na začátky, spustila jedna z legend Kid Nice: „Začínali jsme na betonu. Měl jsem částečnou pleš z toho, jak jsme dělali toče na hlavě.“ A ještě s úsměvem ukázal na svého parťáka s přezdívkou Icy Ice: „On měl zase díru ve svém afru.“

Nemusíte se bát, to už se dnes neděje, v současné době už tanečníci předvádí své triky na parketu s mnohem přívětivějším povrchem. Ale ano, i takové byly začátky breakingu, který se v pátek a v sobotu vůbec poprvé představuje na olympijských hrách.

Původ má tato sportovně-umělecká disciplína v Bronxu počátku 70. let minulého století a za jejího zakladatele se považuje tehdy šestnáctiletý DJ Kool Herc. Ten ze songů vybral takzvané breakové (instrumentální) pasáže, a poskládal je do jedné skladby. Všiml si totiž, že na diskotékách právě na tyto části hudby mladí tančili mnohem dynamičtěji.

Nejprve uspořádal party, kde se hrála tato hudba, a netrvalo dlouho a přišel i s první breakingovou soutěží, kde vítěz bral 25 dolarů. A teď se bude hrát o olympijské medaile, za které národní olympijské výbory vypisují mnohem větší odměny.

Proč si tedy zapnout televizi právě na breaking? „Diváci uvidí něco, co ještě neviděli. Je tam určitá konfrontace mezi dvěma B-Boys/B-Girls. Jejich souboj, jak říkáme battle, je o tom, že jeden chce přetancovat druhého. Je v tom dávka sportu, umění, trošku i divadla, protože musí zapůsobit svým charakterem na rozhodčí,“ láká šéf Czech Breaking Robert Kysela.

V breakingu si soutěžící říkají B-Boy a B-Girl a označují se přezdívkami, stejně jako to bude i v pařížské soutěži. „U nás je to tak, že často ani nevíme, jak se ti lidé jmenují ve skutečnosti,“ usmívá se Kysela.

V olympijském turnaji startuje 16 žen a 16 mužů. Nejprve proběhne skupinová fáze (čtyři skupiny po čtyřech soutěžících), kde se každý tanečník utká v souboji s každým. Postoupí vždy dva nejlepší ze skupiny, od čtvrtfinále už se jede vyřazovací systém.

Tam se každý battle skládá ze tří vystoupení protivníků, přičemž se v nich střídají a snaží se vzájemně trumfovat. Rozhodčí mají pět hodnotících kritérií: technika, provedení, hudebnost, originalita a zásoba triků. „Tanečníci by neměli opakovat své vstupy. Když nějaký trik předvede v prvním kole, neměl by to opakovat ve druhém a ve třetím,“ dodává Kysela.

Specifikum také je, že, na rozdíl od jiných tanečních soutěží, B-Boys a B-Girls předem neví, na jakou hudbu budou vystupovat.

„Jsou tam dva DJs, kteří se střídají. V tanci lidé trénují na hudbu, kterou si dopředu určí. Ale tady předem nevědí, co jim zahrají, musí se přizpůsobit a trošku freestylovou formou tancují na to, co DJ hraje. O to je to náročnější,“ vysvětluje šéf české asociace.

Vstup tanečníka trvá většinou 30-45 sekund, následuje reakce soupeře.

České zástupce ale na Hrách ještě neuvidíme. Základna je zatím malá. „Naše úroveň je slušná, máme spoustu talentů, ale do olympijské 16 to není. Když postavíte našeho tanečníka proti teď tomu nejlepšímu, tak to nebude ostuda, bude to kvalitní battle z obou stran, ale světový level je pořád ještě trošku jinde,“ říká český šéf a doufá, že právě olympijské hry tento sport zpopularizují i u nás.

Lákat by mohlo i spojení s hudbou a uměním. „Já vždycky říkám, že breaking musíte trénovat jako vrcholový sportovec, ale smýšlet u toho jako umělec,“ usmívá se Kysela. Každopádně využijete spoustu sportovních oblastí: gymnastiku, bojové sporty, různé taneční styly, potřeba je i značná síla, ale také mentální odolnost.

Breaking na OH