Amputoval si část prstu kvůli Hrám. Cítil šanci, ale sen si nesplnil

Australan Matt Dawson si amputoval prst, aby mohl být na OH • Koláž iSport.cz

„Pro olympiádu obětuji cokoli,“ říkají často sportovci. Australan Matthew Dawson si vzal hlášku za svou, když si kvůli startu v Paříži nechal amputovat část prstu. Pouhé dva týdny před zahájením Her si totiž vážně poranil prsteníček pravé ruky. Pokud by zvolil plastickou operaci, čekala by ho půlroční rekonvalescence. Extrémní řešení však k naplnění zlatého snu nestačilo, australská reprezentace v pozemním hokeji vypadla ve čtvrtfinále.