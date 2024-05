Češi znají soupeře na MS: zklamání z evropské skupiny, Německo je favorit

Mistrovství světa bude od 14. ledna do 2. února příštího roku poprvé hostit trojice zemí, turnaj uspořádají Dánsko, Chorvatsko a Norsko. Los rozdělil 32 účastníků do osmi čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první tři celky postoupí do další fáze turnaje, kterou budou čtyři šestičlenné skupiny. Následovat bude od čtvrtfinále vyřazovací fáze.

Český tým se představí na mistrovství světa poprvé od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého postoupili na šampionát poté, co v play off kvalifikace zdolali Rumunsko.

Před losem byl český celek ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a měl jistotu, že se v úvodní fázi vyhne spolupořadateli Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku, Rakousku, Islandu, Nizozemsku a Itálii.

Druhý koš přišel na řadu až jako poslední. Českému týmu se nabízelo několik papírově snadnějších variant, nakonec se ale dostal do jediné čistě evropské skupiny, která patří mezi nejtěžší.

„Vyšla na nás evropská skupina na mistrovství světa, všechny soupeře velmi dobře známe. Já jsem i působil ve všech ligách, znám ty hráče osobně. Myslím, že to bude velmi zajímavá skupina. Největším favoritem je určitě Německo. My ostatní se porveme o postup, který bude těžký, ale pro nás by to měl být cíl,“ řekl trenér brankářů Martin Galia v nahrávce pro média od svazu.

„Jsem trochu zklamaný, chtěl jsem si zahrát proti mimoevropským státům. Takhle to pro nás působí jako mistrovství Evropy. Ale nedá se s tím nic dělat. Německo bude favorit a proti Polsku a Švýcarsku určitě budeme mít na vítězství. Na turnaj se těším, pro většinu z nás to bude první mistrovství světa,“ uvedl křídelník Jakub Štěrba.

Favoritem skupiny bude Německo, které vloni na předešlém světovém šampionátu obsadilo pátou pozici. V roce 2007 na domácí půdě vybojovalo zlato. Na posledním mistrovství Evropy letos v lednu skončili Němci rovněž coby pořadatel turnaje těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.

Polsko na minulém světovém šampionátu obsadilo 15. příčku, v letech 2009 a 2015 bralo bronz a v roce 2007 stříbro. Zápas s ním bude velmi speciální pro trenéra Sabatého, jenž na klubové scéně vede Wislu Plock. Zatím ale není úplně jisté, zda bude u české reprezentace pokračovat, neboť mu na konci června vyprší smlouva.

Švýcaři nejsou pravidelným účastníkem velkých akcí. Nechyběli sice na dvou z posledních mistrovství Evropy, mezi světovou elitou ale od roku 1997 startovali jen jednou. Na předminulém šampionátu v Egyptě skončili na 16. pozici.

„Německo má tým sestavený z bundesligových a skvělých světových hráčů. Švýcaři udělali velký posun dopředu, spousta jich také působí v bundeslize. Trénuje je Andy Schmid, legenda švýcarské házené. Jeho rukopis určitě půjde poznat,“ řekl Galia.

„Poláky trénuje Marcin Lijewski, s ním jsem působil v Zabrze. Dělal jsem mu asistenta a byl jsem pod ním i jako hráč. Kostru týmu tvoří kluci z polské ligy a jsou doplněni o hráče působící ve Francii a Německu. Těším se na ten souboj. Bude to pikantní i pro Xaviho, který působí v Polsku. Informace se pro něj budou lehce shánět,“ dodal pětačtyřicetiletý bývalý reprezentační gólman.

Český celek vstoupí do turnaje 15. ledna proti Švýcarsku. O dva dny později změří síly s Polskem a 19. ledna vyzve favorita Německo. V případě postupu by ho v další fázi rovněž v Herningu čekala trojice týmů ze skupiny B, v níž jsou obhájce zlata Dánsko, Itálie, Alžírsko a Tunisko.

Před třemi lety měli reprezentanti hrát na šampionátu v Egyptě, kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu ale na poslední chvíli účast odřekli. Českým maximem od rozdělení federace je osmé místo z roku 1995.

Los základních skupin MS 2025 v Dánsku, Chorvatsku a Norsku:

Skupina A (Herning): Německo, Česko, Polsko, Švýcarsko.

Skupina B (Herning): Dánsko, Itálie, Alžírsko, Tunisko.

Skupina C (Poreč): Francie, Rakousko, Katar, Kuvajt.

Skupina D (Varaždín): Maďarsko, Nizozemsko, Severní Makedonie, Guinea.

Skupina E (Oslo): Norsko, Portugalsko, Brazílie, USA.

Skupina F (Oslo): Švédsko, Španělsko, Japonsko, Chile.

Skupina G (Záhřeb): Slovinsko, Island, Kuba, Kapverdy.

Skupina H (Záhřeb): Egypt, Chorvatsko, Argentina, Bahrajn.