Mission (im)possible Seemanové: V olympijském finále se musí sejít vše

Plavecké superstar si na úvod olympiády zabírají celosvětovou pozornost a i Česko má mezi nimi své eso. Barbora Seemanová vstupuje do Her jako čerstvě dvojnásobná evropská šampionka a jestli ji někdy čekaly životní závody, musí to být tyhle. V sobotu se v La Defénse Areně rozplave na stovce motýlkem, aby v neděli začala misi ve stylu Ethana Hunta na své značkové dvoustovce kraulem. „Je důležité si uvědomovat, jak se všechno musí sejít v jeden den, aby to vyšlo,“ říká.

Před třemi lety v Tokiu ohromila, když poprvé od přelomu století dostala české plavání do olympijského finále. A dnes?

„Je to hodně podobné, není to extra rozdíl. Možná jsem míň v zajetých kolejích, víc vnímám tělo,“ říká Seemanová na startu pařížských Her.

Tehdy byla čerstvá evropská šampionka, nastupující hvězda. Od té doby prožila téměř roční zdravotní martyrium, rozhodla se opustit vyšlapanou cestičku a svěřit svůj talent švýcarskému expertovi Lukovi Gabrilovi, s nímž nabrala novou sílu a posedle vylepšovala klíčové detaily. Před měsícem se na ME v Bělehradě vracela s krkem zatíženým medailemi, které plavecké megastar tak rády ukazují. Je příliš odvážné přemýšlet o možnosti, že by si na kraulové dvoustovce na jednu mohla sáhnout i v Paříži?

„Musíme stát na zemi. Je strašně těžké se dotáhnout na top tři plavkyně, hlavně na top dvě,“ říká Seemanová. „V olympijském finále se musí sejít všechno a ještě tam musí být i kousek štěstí. A pozor - mluvíme sice o finále, ale předtím jsou ještě dva důležité kroky, kterými plavec musí projít. A ty nejsou vůbec jednoduché. Proto nechci říkat, že mám na medaili nebo že si jedu pro medaili.“

Nemusí o tom mluvit. Medaile z olympiády pro českého plavce je pohádkový sen. Konkurence je krutá. Na jejím vrcholu stojí dvě fenomenální Australanky. Ariarne Titmusová na červnové australské kvalifikaci v Brisbane zaplavala 200 metrů kraul v novém světovém rekordu 1:52,23 minuty. Mollie O´Callaghanová, čerstvě dvacetiletý zázrak, za ní zůstala o 25 setin, rovněž pod hranicí bývalého rekordu, jenž držela sama. Pondělní finále by mělo být bojem dvou královen, o tom není sporu.

Co ale dál? Sedmnáctiletá kanadská mimozemšťanka Summer McIntoshová šetří síly na jiné disciplíny a kraulovou dvoustovku vynechává, podobně jako legendární Američanka Katie Ledecká. Obě dvě budou, spolu s Titmusovou, na startu sobotní kraulařské čtyřstovky, v jejímž finále se odehraje jeden z nejočekávanějších střetů plaveckých dějin.

Tím se kraulová dvoustovka přece jenom trochu otevírá. V letošních tabulkách ještě svítí jméno ČíňankyŤün-süan Jang a v Tokiu stříbrné Siobhan Haugheyové z Hongkongu. Hned za nimi je Seemanová.

V květnu v Londýně se na 12 setin přiblížila hranici minuty a 55 sekund. Před měsícem na ME v Bělehradě suverénně vyhrála z plného tréninku. Svých možností se jistě ještě nedotkla. Do Paříže odletěla rozesmátá, pozorná a odhodlaná. Hned v sobotu ráno skočí do bazénu v rozplavbě na stovce motýlkem, aby rozhýbala tělo i mysl.

„Pro mě je to hodně důležité. To, kolik startů na olympiádě mám, beru jako strašnou výhodu, můžu si vybrat. Mám tam něco předtím a je fajn si to zkusit,“ řekla Seemanová s odkazem na svou nedělní hlavní disciplínu. „První start bývá člověk nejvíc nervozní, potřebuje si to trošku projít. Neví, jaká je teplota v call roomu, neví, jestli ho rozhodí diváci, když vyjde na bazén. Je to pro mě extra možnost si to zkusit. Ale zároveň je to sto motýl, který mám strašně ráda, který mě hrozně baví jezdit. Jdu si závod užít. Myslím si, že to bude fajn, ať to dopadne jakkoli.“

Sobota bude na zkoušku. První olympijskou neděli už to bude naostro. A když to klapne, v pondělí večer ve finále z toho může být opravdu památný závod pro české plavání.

PLAVKYNĚ NA OH NA 200 METRŮ KRAUL

LETOŠNÍ ČASY

Ariarne Titmusová (Austr.) 1:52,23 (světový rekord) Mollie O´Callaghanová (Austr.) 1:52,48 Ťün-süan Jang (Čína) 1:54,37 Siobhan Haugheyová |(Hongkong) 1:54,52 BARBORA SEEMANOVÁ 1:55,12

VÍKEND SEEMANOVÉ NA OH

SOBOTA

11.00 rozplavby na 100 metrů motýlek

20.30 semifinále na 100 metrů motýlek?

NEDĚLE