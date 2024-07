Seemanová si zvykala a vyfikla rekord: Tribuna duní. Dva dny, z nichž mrazí

Kvůli vyprodanému kotli La Defénse Areny do toho šla a její doplňková disciplína jí posloužila.

„Hodnotím to jako hezký, pozitivní start do olympiády. Jsem ráda, že jsem si mohla zažít tu atmosféru, bylo to pro mě důležité,“ vysvětlovala Seemanová poté, co v semifinále stovky motýlkem zapsala na olympiádě jedenácté místo. „Je to velký aspekt. Diváci jsou pár metrů od vás a duní tribuna. I když máte sluchátka, tak to slyšíte. V tomhle smyslu je to zážitek. To byl ten cíl, s kterým jsem startovala, jsem spokojená.“

Start pařížských Her je pro ni jako z pohádky. Nadýchla se olympijské atmosféry, osahala si call room, zvykla si na místě, kde bude chtít proměnit své sny v realitu. Na stovce motýlkem už v sobotu ráno v rozplavbě upravila vlastní národní rekord o čtvrt sekundy na 57,50 sekundy.

„Na to, že jsem to nejela úplně na sto procent hezky a ladně, jak jsem zvyklá, tak to bylo neuvěřitelné,“ radovala se.

Večer oproti dopolednímu času čtrnáct setin ztratila, ale na tom nesejde.

„Nebyl to pro mě úplně orientační start. I bez motýlka byla forma poslední měsíce slušná. Člověk dostane trošku sebevědomí,“ vysvětlila Seemanová.

Semifinále stovky motýlkem vyhrála Američanka Gretchen Walshová, když novým olympijským rekordem 55,38 zůstala jen dvě desetiny za vlastním světovým rekordem, který zaplavala letos v Indianapolis.

Seemanovou už následující dva dny čeká to, kvůli čemuž do Paříže přijela. Na startu kraulové dvoustovky je jako dvojnásobná mistryně Evropy, závodnice s pátým nejlepším časem, nadějnou čerstvou minulostí a vyhlídkami, z kterých trochu mrazí.

Její největší soupeřka, slavná Australanka Ariarne Titmusová, se úvodní večer Her ukázala ve finále čtyřstovky kraulem. V bitvě tří plaveckých královen vyhrála v čase 3:57,49 minuty. Porazila sedmnáctileté geniální pískle Summer McIntoshovou, která získala stříbro, i legendární veteránku Katie Ledeckou, jež brala bronz.

V neděli ráno se Titmusová postaví k rozplavbě kraulové dvoustovky. Stejně jako její krajanka Mollie O´Callaghanová či Siobhan Haugheyová z Hongkongu. A stejně jako Seemanová.

Před polednem ji čeká rozplavba, před desátou večer pak snad semifinále.

„Rozplavbu budu brát s nadhledem, budu si hlídat, jak budu nasazená. S malinkou rezervou určitě půjdu. Semifinále půjdu rozhodně naplno,“ plánuje Seemanová.

Jedním z hrdinů úvodního finálového večera v La Defénse Areně se stal Němec Lukas Märtens, který vyhrál čtyřstovku kraulem v čase 3:41,78. 350 metrů se držel pod úrovní světového rekordu krajana Paula Biedermana 3:40,07 minuty z roku 2009.