Seemanová a český závod století: Ještě nemám konec! Sen pro finále

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Plavkyně Barbora Seemanová je podruhé za sebou v olympijském finále, do něhož jde v Paříži šestým nejlepším časem semifinále 1:56,06 minuty. Šestá skončila i na minulých Hrách v Tokiu. Pokud by se zlepšila, může vyrovnat nebo ještě vyšperkovat nejlepší výkon českého plavce v historii olympiád. Zatím je jím páté místo, na které jako první přesně před sto lety právě v Paříži dosáhla znakařka Jarmila Müllerová. „Teď mě čeká to nejdůležitější,“ řekla Seemanová.

Jeden závod století už má plavecká olympiáda za sebou. Ariarne Titmusová v něm v sobotní noci na čtyřstovce kraulem v závodě velkých jmen třech generací porazila Summer McIntoshovou i Katie Ledeckou. České plavání si závod, jaký přichází možná jednou za století, užije v pondělí.

Barbora Seemanová vstupuje do finále kraulařské dvoustovky jako svrchovaná vládkyně Evropy, do finále se z kontinentu dostala jako jediná.

„Jsem ráda, že to dopadlo a že jsem se tam probojovala. Je to vyplavané za odměnu,“ radovala se Seemanová. „Mohlo to být určitě lepší, jelo se mi to technicky dobře, ale přepálila jsem první půlku. Úkol do finále je tak, aby se mi to jelo dobře.“

Mezi esy bude hrát otevřenou hru. Ve večerním semifinále ukázala svou tvář a je podruhé v kariéře v olympijském finále. To, co bylo před třemi lety v Tokiu senzací, je teď završením comebacku po sérii zdravotních problémů, jež vrcholily na jaře před dvěma lety. Seemanová je zpátky mezi hvězdami.

„Je to určitě super, ale nemám vůbec konec. Teď mě čeká ta nejdůležitější část a to je finále. Hodnotit budu potom,“ uvedla Seemanová. „Ve finále určitě najdu skvělé síly. Sen? Plavat osobák, to je určitě sen.“

Favoritkou kraulařské dvoustovky bude Australanka Ariarne Titmusová, čerstvá světová rekordmanka, která má za sebou úchvatný triumf v sobotní řeži tří plaveckých královen v čase 3:57,49 minuty. Porazila sedmnáctileté geniální pískle Summer McIntoshovou, která získala stříbro, i legendární veteránku Katie Ledeckou, jež brala bronz.

„Jsem poctěna, že jsem byla součástí závodu spolu s legendami, jakou je Katie. Vzhlížím k ní jako ke sportovkyni. Určitě nejde o rivalitu, která by přesahovala závody. Opravdu ji velmi respektuju jako osobu i za její sportovní dlouhověkost,“ řekla Titmusová.

Sportovní soupeření s Ledeckou ale sama odstartovala, když ji v roce 2019 ve slavném souboji na mistrovství světa v Dauhá poprvé porazila. Tehdy jí bylo osmnáct a od té doby si v téhle disciplíně drží dominanci. Vyhrála už v Tokiu a vyhrála i na MS 2023 ve Fukuoce.

„Nenazývala bych to rivalitou. Jestli je to něco, tak přátelství,“ oplatila jí poklonu Ledecká.

Kraulovou dvoustovku Ledecká stejně jako McIntoshová vynechala. A Seemanové se tak otevírá šance, která přichází možná jednou za století.

Hrdinou nedělního večera byl francouzský fenomén Léon Marchand, který vloni na mistrovství světa ve Fukuoce sebral Michaelu Phelpsovi jeho poslední světový rekord na dlouhé polohovce na 400 metrů.

„Léooon! Léooon!“ řičela celá hala ve stylu, jakým na Camp Nou byli zvyklí vyvolávat Lionela Messiho.

Marchand je nezklamal. Ve finále vyhrál v novém olympijském rekordu 4:02,95, který stylově taky sebral Phelpsovi.

„Je velmi těžké popsat moje emoce. Tohle je velmi vzácný zážitek,“ radoval se Marchand.