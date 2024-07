Velký den Seemanové: Sil mám hodně. Knedla zazářil a zvracel vysílením

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Plavkyně Barbora Seemanová zahájila na OH misi ve své disciplíně na 200 metrů kraul klidným postupem do semifinále. V rozplavbě skončila desátá, stejně jako juniorský mistr světa Miroslav Knedla, který na 100 metrů znak v přímém boji porazil světového rekordmana Thomase Ceccona a i on poplave večerní semifinále.

Seemanová v rozplavbě začala tradičně rychle, ale zdaleka to nebylo její maximální tempo.

„Rozjela jsem to trošku pomaleji, než bych rozjížděla normálně,“ líčila. „Chtěla jsem to jet tak nějak s holkama, abych se vyvezla. Což bylo fajn a v druhé půlce jsem cítila, že ještě mám síly na to s nimi vydržet, abych se dostala a udržela se na těch předních pozicích, takže určitě tu první stovku můžu rozjet rychleji.“

V druhé polovině trati se před ni dostaly Australanka Mollie O´Calaghanová i Novozélanďanka Erika Fairweatherová. Doplavala v čase 1:57,02 minuty. To hlavní ale přijde ve večerním semifinále (21.50).

„Čas určitě beru. Sil mám hodně. Cíl je dostat se do finále,“ řekla Seemanová.

Do boje o finále půjde večer i znakař Miroslav Knedla (21.32) díky svému hrdinskému představení v rozplavbě stovky. První padesátku napálil v čase 25,34 sekundy, dvě desetiny od mezičasu Thomase Ceccona při světovém rekordu. Do cíle se dostal výborným výkonem 53,41, jen třináct setin od vlastního národního rekordu.

„Dal jsem do toho hlavně ve druhé padesátce všechno. Strašně to bolelo, ale podařilo se mi udržet třetí místo. A porazit světového rekordmana, což je taky příjemné, doplavat třetí v rozplavbách je pro mě skvělý zážitek a úspěch,“ hodnotil Knedla.

Ceccon doplaval do cíle hned za ním a rovněž postoupil dál.

„Byl v pohodě. Já věřím, že si to odpoledne zaplave a ukáže, jaký je plavec a ve finále bude,“ předvídá Knedla.

Obrovské úsilí se na něm hned po závodě podepsalo ve chvílích, kdy musel těsně po jednom z životních výkonů absolvovat novinářské kolečko v mixzoně.

„Já si musel sednout na schody, protože se mi začala točit hlava, otřesně mě bolela. Pak jsem si tu u České televize klekl a vyblil se. Doufám, že to nebylo v přenosu,“ líčil devatenáctiletý Knedla s úsměvem.

Loňský juniorský světový šampion a dvojnásobný juniorský mistr Evropy znovu potvrdil, že má cit pro velké závody. I když ve svém prvním olympijském startu v životě musel bojovat s nejistotou.

„Nervy byly, vůbec se mi do toho nechtělo, dneska ráno vstávat a nevědět, jestli to není poslední závod tady. Nakonec to vyšlo, nervy spadly, jsem rád, že můžu pokračovat,“ pochvaloval si Knedla. „Večer budu plavat a pak už jenom se uvidí, jestli to někam dotáhnu. Když ne, budu mít zasloužené volno. Možná si dám pivo.“

Za odměnu si dnes večer v La Defénse Areně zaplave v jednom z nejočekávanějších večerů celé olympiády. Hodinu před ním začne večerní program mužská dlouhá polohovka na 400 metrů na startu s francouzským fenoménem Léonem Marchandem, který vloni na mistrovství světa ve Fukuoce sebral Michaelu Phelpsovi jeho poslední světový rekord.

Díky němu se aréna zaplnila už ráno. Marchand přivedl fanoušky suverénním výkonem v rozplavbě do vytržení.

„Léooon! Léoon!“ řičela celá hala ve stylu, jakým na Camp Nou byli zvyklí vyvolávat Lionela Messiho.

„Neskutečná atmosféra. Ještě nikdy jsem nebyl na závodě, kde by na plavání přišlo tolik tisíc diváků. Je to opravdu neskutečné,“ vydechl Knedla k bouřící návštěvě sedmnácti tisíc lidí nadšeného publika. „Věřím, že jak bude plavat Léon Marchand odpoledne, aréna se zboří. Už teď to bylo solidní, podle mě si nechával síly na odpoledne. Věřím, že překoná rekord, světový samozřejmě. To bude podívaná!“

Sám si zatím mezi velkými hvězdami zvyká. Během olympiády se ale už pomalu seznamuje s novými týmovými kolegy z univerzity v Indianapolis, kam po prázdninách nastupuje k věhlasnému kouči Rayi Loozeovi, jehož hlavní hvězdou je světová rekordmanka na 100 metrů prsa Lilly Kingová. Sobotní ranní mixzonou v La Defénse Areně prošla jen chvíli před ním.

„Lilly jsem se ještě extra nebavil, ale s ostatními jo. Rozplavbu přede mnou plaval znakař Kai van Westering, je tu německý kraulař Rafael Miroslav. Kouč je tady s litevskou repre,“ vysvětlil Knedla.

Dopoledne zahájila svou olympiádu i prsařka Kristýna Horská, která na stovce výkonem 1:08,96 skončila osmadvacátá a do semifinále nepostoupila.

„Rozhodně nejsem spokojená. Očekávala jsem od sebe úplně jiný čas. Měla jsem na stovce jiný cíl a tohle je hodně za mým očekáváními. Já jsem neměla pocit, že jedu takhle pomalu. Asi jsem jela víc záběrů, než jsem měla,“ hodnotila Horská, kterou její hlavní závod na 200 metrů prsa, čeká ve středu.