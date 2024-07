Vstávat a cvičit! Brzký budík a výhra. A teď Čechy čeká brazilský Karel Gott

Zápas začínal brzo, ale i tak byly tribuny plné. Přišli se podívat i čeští sportovci v čele s Lukášem Krpálkem , kterého boj o zlatý hattrick teprve čeká.

„Moc si toho vážíme, že nám přišli zafandit a doufám, že budeme mít šanci jim to vrátit,“ říkal Ondřej Perušič alias Perun. Muž v poli, který opět ukázal, že dokáže vybrat i téměř nemožné…

Česká dvojice se v úvodu rozjížděla vlažněji. Ale už ne kvůli tomu, že by nebyli dostatečně adaptovaní na velkokurt vedle ikonické Eiffelovky.

„Nepřesnosti na začátku prvního setu už nebyly tolik dané novým prostředím nebo zvykáním si. Bylo to nešikovností zejména v mém podání,“ pousmál se Perušič s tím, že s orientací už neměl problémy.

I když museli ráno vstávat před pátou, vyplatilo se jim to. Pořádně se rozcvičili, tělo zaktivovali i přesto, že přes noc neměli zrovna kvalitní spánek. Protože bylo vedro a vesnice nenabízí klimatizované pokoje.

„Takže jsme spali s co nejméně oblečení a stejně si myslím, že nám po zádech tekl čůrek potu,“ reagoval blokař Schweiner.

Pozitivní je, že zatím na turnaji neztratili ani bod. Dva zápasy, čtyři vítězné sety. Takže ideální vstup pro úřadující mistry světa. „Myslím, že je to hodně důležité jak pro hlavu, tak pro síly. Nehráli jsme žádný tie-break, což je pro mě velké překvapení,“ dodal Schweiner.

Na programu těžší soupeři

Ale zůstávají při zemi. Dobře vědí, že tohle byli soupeři, s nimiž by si měli porazit. Teď přituhuje. Čekají je Brazilci (Evandro a Arthur), kteří je porazili na posledním mistrovství. Takže přijde odveta?

„Jsme v dobré pozici. Protože když vyhrajeme, zvítězíme ve skupině a budeme mít zajímavou pozici pro play off. Když to nezvládneme, tak můžeme minimálně do dalšího zápasu tvrdit, že každý dobrý turnaj začíná porážkou s Brazilci,“ žertoval Perušič.

Právě Brazilci byli totiž jediný pár, který je při zlaté historické jízdě v Mexiku zdolal.

A pozor na hráče jménem Evandro. Habán, jenž sice nedosáhne na vrchol vedlejší Eiffelovky, ale i tak měří 2,10 metru. „Mám dojem, že posledních několik let je vyhlašován jako nejlépe podávající hráč na tour. Začíná to trochu připomínat Karla Gotta na Slavících,“ smál se Perušič.

To se bude hrát večer, pod umělým osvětlením. Také proto si možná do pátku ještě domluví večerní trénink, aby si na podmínky přivykli.

A co teď?

Cesta do vesnice. „Určitě bude odpolední šlofíček,“ říká Schweiner poté, co je ráno vyhnal budík z postele před pátou.