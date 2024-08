Fantazie na vodě! Dostál má také své ZLATO, finále ovládl suverénně

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Další zlatá paráda z kanálu! A slzy štěstí… Kajakář Josef Dostál navázal na Martina Fuksu. A ve své parádní disciplíně vyhrál! V cíli ho sledovala i jeho snoubenka Anežka Paloudová. Český kajakář se zapisuje do historie, je to pro něj pátá olympijská medaile, čímž vyrovnal Emila Zátopka. A navíc má placku ze čtyř Her! Pro Česko je to třetí zlato v Paříži a závěr olympijské mise se tady skvěle vydařil. Vodáci znovu ukázali: je na nás spolehnutí!