Senzační český BRONZ v šermu! Kordisté šokovali domácí favority

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Tři borci v každém týmu, každý z nich se střetne se třemi soupeři. Dohromady devět krátkých mačů po třech minutách. Skóre se sčítá, dokud neuběhne čas, nebo jeden z týmů nedosáhne pětačtyřiceti zásahů.

Český tým ve čtvrtfinále olympiády proti Italům od začátku prohrával, během šestého střetu mezi Jakubem Jurkou a Federikem Vismarou už o šest zásahů. Pak ale Jurka zabral, ještě do konce svého času na planši vyrovnal. A v závěrečném mači to byl zase on, kdo si vychutnal Davideho di Veroliho. Italové nevěřícně zírali a Češi slavili senzační postup přes mistry světa.

„Kluci mi to výborně přichystali, v poslední devítině jsem měl obrovský prostor načíst si soupeře. Udělal jsem nějaké chyby, ale já si soupeře během chvíle načtu. Pár jsem dostal, v tu chvíli jsem zabral,“ vysvětlil Jurka.

„Taktika byla zůstat co nejvíc na dostřel, i když nám tam utekli. Říkali si: ‚Teď to budeme přidávat po jednom.‘ My jsme to zastavili a začali to po jednom stahovat,“ vysvětlil Beran.

Čechům vyšla taktika, kterou si připravili. Nevzdat se za žádného stavu, soupeře znervóznit a pak udeřit. Borci, kteří na jaře před olympiádou běhali po Praze v kostýmu mušketýrů, postoupili v Paříži do semifinále, kde je čekali olympijští vítězové z Japonska.

„Teď se to potvrdilo, že jsme strašně silní. Bery, jaká je legenda, ve čtyřiačtyřiceti letech šermoval svůj nejlepší šerm, co jsem kdy viděl. Kuba, to je pan zavírák! Je to tady s klukama sen,“ řekl Rubeš. „Japonci jsou olympijští vítězové z Tokia, Italové jsou mistři světa z minulého roku. Nám je to jedno…“

Zápas o bronz v pekelné atmosféře

V semifinále ovšem český tým prohrál s Japonskem 37:45, ještě uprostřed závěrečného souboje mezi Jakubem Jurkou a Masaru Yamadou ale vedl.

„Asi jsem se v tu chvíli měl zachovat jinak, po bitvě je každý generál,“ líčil Jurka. „Byl rozjetý, dával mi pořád zásahy na levý bok, do nohy, nad stehno. Kdybych se zatáhl, když jsem vedl o jeden zásah, možná by se to vyvíjelo jinak, ale udělal jsem to nejlepší, co jsem mohl. Japonec je dneska prostě lepší.“

Jurka na úvod svého mače stáhnul čtyřbodovou ztrátu. Martin Rubeš prohrál předposlední zápas s čerstvým olympijským šampionem Koki Kanem.

„Beru to na sebe. Ale nestál jsem proti žádnému nazdárkovi, byl to olympijský vítěz. Nechal jsem to všechno, Kuba to pak svkěle vrátil, bohužel to nestačilo. Šermovali jsem bravurně,“ hodnotil Rubeš.

Český tým si od půl osmé v Grand Palais dá souboj o bronz s domácí Francií, která vysoko prohrála s Maďarskem a čeká je zápas v pekelné atmosféře. Domácí fanoušci během mačů z nenadání začínají zpívat Marseillaisu a umí i zabučet na soupeře.

„Já mám už dlouhá léta takový trik, že si člověk představí, že fandí jemu,“ usmívá se Beran. „Já to mám rád, s Francouzem jsem prohrál v individuálu a atmosféru jsem si užíval, vůbec mě to nesvazovalo. Je to zážitek, který se dá proměnit. Diváci řvou, ale zásahy dáváme my. Je to na nás.“

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži - šerm:

Muži - kord - družstva:

Semifinále:

Japonsko (Jamada, Komata, Kano) - Česko (Jurka, Rubeš, Beran) 45:37,

Maďarsko (Andrásfi, Siklósi, Koch) - Francie (Borel, Cannone, Midelton, Allegre) 45:30.

Čtvrtfinále:

Česko - Itálie (Santarelli, Di Veroli, Vismara) 43:38.

19:30 o 3. místo: Česko - Francie,

20:30 finále: Japonsko - Maďarsko.