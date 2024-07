Vacek: skvělá časovka, následně odlet zpátky do Česka. Proč opustil Paříž?

Byla to parádní podívaná. Silniční časovka mužů je v současnosti hvězdami natřískaná disciplína, což se potvrdilo i v té olympijské. Krásný závod, i když za deště, zajel nový olympijský šampion Remco Evenepoel, ale také jediný český zástupce Mathias Vacek. Ten vyrovnal dosud nejlepší české umístění z roku 2016. Teď on i jeho kolegyně Julia Kopecký trénují doma na silniční závod.

Místo v časovce sice získalo Česko až po dodatečném přerozdělení kvót, ale Mathias Vacek, který do ní byl nominovaný, ukázal, že to bylo zcela po právu. Stejně jako ženy, které jely předtím, trápil i muže déšť a hlavně mokré silnice.

Na trať vyrážel dvaadvacetiletý cyklista jako desátý z 34 startujících. A když projížděl mezičasy, byla to pro českého fanouška skvělá podívaná. Na všech byl totiž Vacek první, na úvodním dokonce až do chvíle, než na něj přijel Magnus Sheffield, jenž startoval dvanáct pozic za jezdcem stáje Lidl-Trek.

„Vozíme vysílačky, aby nám z auta říkali informace, takže mi hlásili, že na prvních mezičasech vedu. To samozřejmě strašně povzbudí, motivuje. Ale taky jsem věděl, že za mnou jedou dost silní borci. Říkal jsem si: Super, snad to bude stačit aspoň na top 10,“ vyprávěl pak večer v České televizi.

Přitom na silnice, které stále skrápěl déšť, vyrážel docela obezřetně. „Mně déšť úplně nevadí, spíš to bylo o tom, že v centru Paříže jsou silnice dost kluzké, když zaprší. Bylo to vidět u žen, které hodně padaly. Trošku mě to dostalo do nejistoty, že bych měl dávat bacha, neriskovat úplně, někteří na to doplatili. Ale myslím, že jsme se s tím poprali statečně. Výsledky byly super,“ přiblížil národní šampion v časovce.

Na zemi se v závodě žen ocitla Vackova kolegyně Julia Kopecký, která při olympijské premiéře v 19 letech skončila na 28. místě. Vacek zaznamenal ještě lepší výsledek, když dojel 11., čímž vyrovnal dosavadní nejlepší české umístění v této disciplíně pod pěti kruhy. Jedenáctý byl také Leopold König v Riu de Janeiro 2016.

„Chtěl jsem tomu dát sto procent a bojovat o ta nejlepší umístění. Na top 10 to těsně nestačilo, ale bylo to skvělé, užil jsem si atmosféru podél trati,“ pochvaloval si své první představení na OH.

Jeho i Kopeckou ještě čeká silniční závod, Vacka v neděli, mladou Češku, která se narodila v Nizozemsku, v pondělí. Z Paříže ale hned včera oba odletěli domů. „Je pěkné být v olympijské vesnici, ale náš sport je čistě o výkonu a člověk k tomu potřebuje ty správné podmínky. Většina cyklistů, co jsou na OH, bydlí někde za Paříží v hotelu, aby mohli normálně trénovat a nemuseli jet někam půl hodiny autem za město a pak až jet trénink,“ vysvětlil jediný český muž v olympijském závodu, proč bude teď pár dnů doma na Šumavě. Kopecká se připravuje v okolí Karlových Varů.

Bez zbytečného cestování už to nyní chce mít Remco Evenepoel, nový olympijský časovkářský šampion. Úřadujícímu mistru světa v chronometru pařížská trať náramně sedla, přestože byla mokrá. Na trati dlouhé 32,4 km pro muže i ženy o 15 sekund předčil dřívějšího suveréna Filippa Gannu, na krajana Wouta van Aerta najel 25 sekund.

„Znamená to pro mě strašně moc, byl to poslední časovkářský titul, který mi ještě chyběl. Porazit dvě cyklistické legendy je úžasné a bláznivé,“ culil se první belgický olympijský vítěz v časovce.