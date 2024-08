Zlaté bicepsy na vlnách. Píšu historii, cítil jsem ducha Polynésie, říká surfař

Na moři, které mu je domovem, vybojoval surfař z Tahiti olympijské zlato. „Splnil se mi sen. Píšu tady historii,“ těšil se teprve dvaadvacetiletý Kauli Vaast krátce poté, co se smíchem a bicepsy zdviženými nad hlavou opanoval vody Francouzské Polynésie. Australskou jedničku Jacka Robinsona, který v semifinále uzmul skalp hvězdného Gabriela Mediny, porazil se znatelným náskokem deseti bodů. Musel se přitom vypořádat s nízkými vlnami.

Trpělivostí k olympijskému triumfu. Na finálovou vlnu čekal Kauli Vaast deset minut a vyplatilo se. Francouzský Polynésan na domácí hladině nejprve zaskóroval devět a půl bodu, záhy přidal dalších osm. Se zaťatýma rukama a širokým úsměvem na tváři pak zamířil k lodím, na nichž fanoušci hlasitě skandovali: „Kauli! Kauli!“. Rodák z Tahiti překonal australského šampiona Jacka Robinsona i brazilskou hvězdu Gabriela Medinu.

„Splnil se mi sen. Píšu tady historii. A nejen mou, ale také za Tahiti, Polynésii a Francii,“ radoval se Vaast po zlatém triumfu. „Vyhrát olympiádu doma, na nejlepších vlnách světa, je něco skutečně speciálního,“ dodal stále ještě v euforii z největšího kariérního triumfu a srdečného přijetí, které se mu od krajanů dostalo.

„Měl jsem štěstí, že jsem se v tak důležitém turnaji dostal do rytmu. Opravdu jsem cítil manu - ducha, energii, kterou mi celý lid, všichni Polynésané dávají. Prostupovala mnou,“ líčil Vaast. „Od začátku olympiády cítím skvělé spojení s oceánem. To vychází z nesčetných hodin tréninku, které jsem v této vodě absolvoval,“ vyprávěl šampion, jenž na moři notoricky známém pro svou nebezpečnost poprvé chytil vlnu už v osmi letech.

Tahitské vody přitom olympijské soutěži moc nepřály. Nejprve pořadatelé přesunuli středeční jízdu kvůli bouři, která se polynéským regionem přehnala. Následně odsunuli finále pro nevyhovující vlny. I ráno před vrcholovou jízdou panovala lehká nervozita. Moře zůstávalo klidné. Odpoledne však k Teahuo´o přiválo pro Tahiti typické barelové vlny.

Finále nakonec rozhodly pouze tři mořské duny. Vaast zachytil po trpělivém vyčkávání dvě. Jeho sok Robinson na něj navázal pouze s jednou, a tak bodově nestačil. „Připravoval jsem se přímo na této pláži, a to za všech různých podmínek. I když to občas byly hodiny v kuse strávené ve vodě, nevzdával jsem to. Dřina se vyplatila,“ usmíval se čerstvý olympijský vítěz.

