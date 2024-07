Tenis na LOH ONLINE: Muchová začíná, do akce jdou i Krejčíková se Siniakovou

Karolína Muchová v Palermu postoupila do finále • Profimedia.cz

Do tenisového pavouku olympijských her v Paříží z české výpravy jako první vstoupí Karolína Muchová. Pokud to počasí dovolí, nastoupí v pravé poledne proti Kanaďance Leylah Fernandezové, kterou předloni v Miami porazila. Tomáš Macháč se utká se svým turnajovým spoluhráčem ve čtyřhře Čang Č'-čenem z Číny. Hrát budou i oba páry ve čtyřhře žen. Krejčíkovou se Siniakovou, které jsou nasazené jako dvojky, čeká na úvod tchajwanská dvojice Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.