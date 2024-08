Expertka Hradecká: Katka je nejlepší na světě, na mix se ptal i Federer

Právě prožívá silné okamžiky v osobním životě. Pečuje o pětiměsíčního syna Míšu a ještě je plná zážitků ze svatby. Vždyť je to jen pár dní, co si vzala za manžela známého kondičního kouče Davida Vydru. A také si zvyká na nové příjmení Lucie Vydra Hradecká. „Mohla jsem být Hradecká Vydra, ale to by znělo ještě zvláštněji,“ směje se bývalá tenistka (39 let), bronzová medailistka ze smíšené čtyřhry z Ria po boku Radka Štěpánka nebo také šampionka mixu na Roland Garros 2013 s Františkem Čermákem. I ona dnes hltá u televize olympijské úspěchy svých nástupců s raketou a přeje štěstí všem, hlavně své kamarádce a bývalé deblové parťačce Kateřině Siniakové. „Věřím, že s Tomášem finále mixu vyhrají,“ hlásá před večerním střetem českého páru Siniaková - Macháč s čínským týmem Čang Č'-čen a Wang Sin-jü.

Jak bedlivě sledujete zápasy Kateřiny s Tomášem?

„Nenechám si je ujít. Ale mohli by hrát trošku dřív, kdo má chodit spát takhle pozdě!“ (smích)

Jak se vám zamlouvá jejich souhra?

„Je vidět, že už spolu nějaké mixy odehráli, to dělá velký rozdíl. Nepodcenili to, zahráli si letos Roland Garros, je z nich cítit, že se znají. A pasují k sobě dobře. Vzájemně si na kurtu pomáhají a užívají si to. Katka hraje výborně, hodně si věří, je agresivní. A jak si Tomáš odehrál pár mixů, už se otrkal a nebojí se to i napálit do ženský.“

Protože bez toho se mix úspěšně hrát nedá, že?

„Přesně tak. Když to neudělá on, udělá to soupeř. Já mixů odehrála dost a vím, že jakmile váš parťák nevyužívá hry na ženskou, většinou to dopadá blbě.“

Vás muž při smíšené čtyřhře někdy nastřelil?

„Jo, taky bylo pár takových. Možná jsem si za to mohla i sama, protože ani já si nebrala při mixu servítky a někteří chlapi byli překvapení, jak ode mě letí míček rychle. Už nevím, kdo to byl, ale zrovna v Paříži po mně šel jeden fakt fest. Byla jsem ráda, že jsem to přežila.“ (smích)

V Českém domě se konečně slaví medaile, kterou zařídil tenisový mix! Video se připravuje ...

Mix se hraje pouze při grandslamech, je obecně braný za tu nejméně důležitou soutěž. Jak jste ho vnímala vy?

„Já se ho snažila hrát, protože bylo moc fajn nemít na sobě takový tlak, jelikož v mixu je to většinou na chlapovi. Když ten si prohraje servis, je to v pytli. (smích) Samozřejmě vyhrát mix nemá takovou váhu jako singl nebo debl, ale i velcí hráči zaregistrují, že člověk hraje mixa. Vzpomínám, jak jsem letěla domů z Austrálie jedním letadlem s Federerem a chtěla jsem od něj podpis. Myslela jsem, že ani nebude vědět, kdo jsem. Ale on hned: Jé, vy jste prohráli finále mixu, to byla škoda. Koukala jsem na něj jak blázen, že vůbec ví, že se taková soutěž koná.“

Kateřina Siniaková letos vyhrála dva grandslamy s dvěma různými parťačkami, na olympiádě uspěla zase s někým jiným. Je právě teď nejlepší deblistkou světa?

„Určitě jo. Moc se mi líbí, jak jde do každého míče naplno a nebojí se. Její pohyb na síti je něco neskutečného. Očekávám, že na konci roku bude zpátky na prvním místě žebříčku.“

Siniaková je temperamentní a bojovná slečna, tvořily jste spolu celkem dlouho stálý pár. Jak se s ní hraje?

„Katka je svá, potřebuje si na kurtu ulevit. Jakmile to neudělá, je poloviční. Pamatuju si, že jsme spolu hráli v Madridu, tehdy jezdila ještě jen s taťkou a tam ho zrovna neměla. Něco se jí nepovedlo, otočila se do boxu a chtěla si na něm zchladit žáhu. No jo, jenže viděla, že tam sedí jen Jirka (trenér Hradecké Jiří Fencl). Takže nic neřekla a trvalo jí snad čtyři gamy, než se zase dostala do pohody. Jen se prostě někdy potřebuje vykřičet, mít svůj hromosvod. Mně se s ní hrálo vážně moc dobře, taky jsme se spolu kvalifikovaly na Masters, jenže jsem si před ním urvala koleno. Kdyby se to nestalo, určitě bychom spolu pokračovaly dál. Zrovna teď jsem se na Spartě viděla s její mamčou a říkala mi, jaká je škoda, že se jí zranila Australanka (Storm Sandersová), protože s ní to prý byla na kurtu taková pohoda jako se mnou. Potěšilo mě, že na mě má takové příjemné vzpomínky.“

S Katkou jste pořád kamarádky, ne?

„Určitě, obě máme stejné pejsky pomeraniany, chodily jsme je spolu venčit. Její Fluffy je o rok starší než můj. Jsme kontaktu, taky jsem jim s Tomášem ve čtvrtek hned psala gratulaci, že držíme palce dál.“

Překvapil vás konec páru Siniaková-Krejčíková už ve čtvrtfinále dámské čtyřhry?

„Nečekala jsem to. Přišlo mi, že hlavně na Báru Krejčíkovou už v tom prohraném zápase s Ruskami hodně dopadla únava z Wimbledonu a toho náročného programu.“

Není se co divit, olympijský turnaj, kdy během týdne probíhá singl, debl i mix je úplný blázinec.

„Já si to zkusila v Riu, hrála jsem všechny tři soutěže. Člověk jde ráno na kurt, vrací se hodně pozdě v noci. A další den znova, když se daří. Je to šrumec, hodně fyzicky náročný. Navíc i tlak je úplně jiný. Samotný pocit z národních barev, navíc jste s ostatními sportovci ve vesnici. Zdravíte každého, kdo má na sobě triko Czech Republic. Je to strašně fajn a zároveň svazující pro ty, od nichž se očekává medaile. Naopak těm, kteří můžou překvapit, to spíš pomůže.“

Neměl by být olympijský turnaj delší – třeba alespoň 10 dní?

„Stoprocentně, člověk by si olympiádu daleko víc užil. Kdyby byla olympiáda v tenisovém kalendáři na dva týdny, třebaže by se hrál turnaj jen 10 dní, moc by to pomohlo. Je to turnaj jednou za čtyři roky a navíc výborně obsazený. Bohužel kalendář WTA je tak našlápnutý, navíc je to akce ITF bez bodů, takže WTA asi nikdy nesvolí, aby byl delší a tenisti si to víc užili. To je škoda.“