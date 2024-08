Senzace byla blízko! Rohan se dostal do finále kayakcrossu, skončil čtvrtý

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Měla to být disciplína jen tak pro radost. Nikdo ani pořádně v Česku neví, jak se správně píše… Ale seznamte se. Je to kayakcross. A český tým v něm málem získal olympijskou medaili! Když Lukáš Rohan postoupil do dnešního čtvrtfinále, dělal si legraci: „Jsme takoví Kokosy na vodě.“ To jako důkaz, že si nedávali spolu s kamarádem Jiřím Prskavcem velké naděje. Ale teď všichni live mohli vidět zrádnost, ale i krásu tohoto sportu! Nakonec skončil Rohan čtvrtý… Ale je to sladká, nečekaná brambora!

Jeho kamarád Jiří Prskavec se zrovna chystal poskytnout rozhovor po své čtvrtfinále jízdě, po níž lehce kuriózně zůstal mimo hru. Přitom i on byl blízko!

Kayakcross ukázal, že je v něm všechno možné. Opravdu všechno.

Takže pak kajakář sledoval, jak se Rohan proplétá zrádnými brankami. „Sakra, to byla chyba,“ ulevil si. Ale potom zbystřil, když si kanoista zlepšil pozici. „Jo, super, Lukáši pojď!“ fandil před skupinkou českých novinářů.

A vyšlo to! Rohan postoupil do semifinále.

Jednoduchá otázka na Prskavce: Má na zlato? „No jasně, že má. Proč by ne? Jde si pro to!“ pousmál se Prskavec, jenž si spolu s kanoistou měl původně v netradiční, ale velmi divácky atraktivní disciplíně, zajezdit jen tak jen pro radost.

Ovšem sport dělá divy. Zvlášť nevyzpytatelný kayakcross.

Na startu finále ukázal Rohan srdce a vydal se za medailovým dobrodružstvím. I když nevyšlo, i tak je to úspěch, s nímž nikdo nepočítal.

Sám mluvil o tom, že si to jde užít.

Fanoušci se náramně bavili. Tribuny bouřily, prožívaly každý kontakt mezi loděmi. „Určitě je to atraktivní,“ souhlasí Prskavec, ale zároveň přiznává, že to není nic pro něj. On právě že kontakty nemá rád.

Nestresuje ho ani to, že by mu někdo ublížil. „Ale že bych mohl někomu ublížit já,“ vysvětluje kajakář.

Rohan zabojoval na divoké vodě a postoupil do semifinále! Video se připravuje ...

A právě v téhle bláznivé disciplíně byli Češi blízko medaile.

Do finále vyrazil Rohan ze čtvrté dráhy. Na startu se usmíval. Bylo vidět, že není v takovém stresu, jako když má svojí parádní disciplínu. Kanoi. V ní skončil šestý. Čekal víc.

Teď přesedlal na něco jiného. Kdo se v tom vyzná, řekne vám, že je to stejné, jako kdybyste s ping-pongovou pálkou šli hrát tenis.

Rohan o finálové jízdě:

„Nikdy by mě nenapadlo, že to po kayakcrossu řeknu, ale jsem trošku zklamaný, protože medaile byla vlastně strašně blízko. Přitom zcela objektivně hrozně daleko, protože ti kluci byli lepší. Byli lepší i v předešlých jízdách, ale vinou jejich chyb mi dali šanci, kterou jsem využil. Jsem rád, že během svých jízd jsem neudělal žádnou zásadní chybu, projel jsem všechny brány. Protože se to ještě učím. Konečně mi ve finále vyšel start, bojoval jsem s nimi od první brány až o nějakou pozici.“

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži:

Vodní slalom - kayakcross:

Muži: 1. Butcher (N. Zél), 2. Clarke (Brit.), 3. Hegge (Něm.), 4. Rohan (ČR), 5. Dougoud (Švýc.), 6. Grigar (SR), ...11. Prskavec (ČR).

Ženy: 1. N. Foxová (Austr.), 2. Hugová (Fr.), 3. Woodsová (Brit.), 4. Liliková (Něm.), 5. Jonesová (N. Zél.), 6. Marxová (Švýc.), ...23. Fišerová, 25. Galušková (obě ČR).