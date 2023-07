Nejkrásnější Hry? Velkolepé otevření na Seině, z monumentů stadiony

Ještě rok a bude to tady. Olympijské hry se přesně po sto letech potřetí vrátí do Paříže a má to být velkolepé. Globální show odstartuje něco dosud nevídaného, slavnostní zahájení na šestikilometrovém úseku na Seině. „Myslím, že to budou krásné Hry. Pro mě je důležité, aby byly krásné i pro sportovce,“ říká šéf české mise Martin Doktor.