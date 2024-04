Provalil se čínský skandál: doping z kuchyně?! Plavci zuří, Čech už se nediví

Čínští plavci Čchin Chaj-jang (uprostřed) a Sun Ťia-ťün (vlevo) s medailemi z Asijských her • Profimedia.cz

Reprezentant Jan Šefl si před pár lety prošel malým peklem kvůli pozitivnímu dopingovému testu, který mu podle jeho tvrzení způsobil kamarád kanadským žertíkem – vsypal mu do pití kokain. Šefl dostal dvanáctiměsíční trest zákazu startů, přišel o místo v reprezentaci i resortním centru.

V posledních dnech pak jako celý sportovní svět sledoval překvapivý případ 23 čínských plavců, kteří v roce 2021 mohli závodit dál, ačkoli měli pozitivní test na látku TMZ. WADA tehdy přijala vysvětlení čínské antidopingové agentury, že problém způsobila kontaminace v hotelové kuchyni. Všechno se to provalilo teprve nedávno díky investigaci německé televizi ARD a amerického deníku The New York Times.

„Mě to vůbec nepřekvapuje. Ani mě nepřekvapuje ta WADA. Svět se nezastavil, ale já k tomu nic víc nemám. Nejsem pohoršený. Mně to je nějak jedno,“ reagoval Štefl. „Nejsme naivní, že je všem měřeno stejně...“

Na vysvětlenou, TMZ neboli trimetazidin, je látka, která se používá k léčbě srdečních onemocnění, například anginy pectoris. Právě na tuhle látku byla měsíc před zimními Hrami v Pekingu testována ruská krasobruslařka Kamila Valijevová. Na olympiádě sice závodila, ale později byla diskvalifikována.

V téhle kauze čínští plavci naopak žádnému trestu čelit nemuseli. Před třemi lety do Tokia odletěli a vybojovali tam šest medailí, z toho tři zlaté – ty získali Čang Jü-fej na dvoustovce motýlkem žen, kraulová štafeta žen na 4x200 metrů a a Wang Šun v krátké polohovce mužů.

„Wow. Všechny je potrestejte a nikdy jim nedovolte závodit. Hned dejte zlatou medaili Slamovi,“ napsal na síti X James Guy s použitím přezdívky týmového kolegy Duncana Scotta, který v Tokiu na krátké polohovce doplaval o 28 setin sekundy druhý za Wang Šunem. I on byl mezi pozitivními plavci, stejně jako Čang Jü-fej.

„Kdo má z téhle netransparentnosti a utajení skutečný prospěch? Jsem WADA tak zklamán,“ reagoval britský prsař Adam Peaty, trojnásobný olympijský vítěz, který se v Paříži bude muset potýkat s úřadujícím mistrem světa Čchin Chaj-jangem. I ten patřil v roce 2021 mezi pozitivně testované.

Protesty ale zatím nic nezměnily. Číňané navíc v minulém týdnu ukázali, že jsou před letošní olympiádou v Paříži ve výborné formě. Na národní kvalifikaci v Šen-čenu se předvedl například devatenáctiletý krauler Pchan Čan-le, jenž na únorovém mistrovství světa v Dauhá vyhrál ve světovém rekordu. Tentokrát za historickým časem 46,97 zůstal o 17 setin.

Další čerstvá světová šampionka Tchang Čchien-tching zaplavala v Šen-čenu na stovce prsa asijský rekord 1:04,68 minuty a jeví se jako výzva světové rekordmance Lilly Kingové. Wang Šun se připomněl vítěznou krátkou polohovkou ve svém třetím nejlepším čase 1:55,35.

WADA pod mezinárodním tlakem pověřila švýcarského právníka Erica Cottiera, aby případ prozkoumal a do dvou měsíců, včas před začátkem olympijských her v Paříži, přišel s řešením. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach ale už teď předpokládá, že by čínští plavci, kteří měli v roce 2021 pozitivní test, měli v Paříži startovat.

„Pokud prošli všemi procedurami, není důvod, aby tam nemohli být,“ uvedl Bach podle webu Inside the Games.

V opozici je především americká antidopingová agentura USADA.

„Když odhlédnete od jejich rétoriky, fakta zůstanou taková, jaká byla uvedena: WADA nedokázala sportovce dočasně suspendovat, zrušit jejich výsledky a pozitivní sportovce veřejně označit,“ uvedl generální ředitel USADA Travis Tygart. „Jedná se o hrubá selhání, i když uvěříte jejich verzi, že šlo o kontaminaci a silný lék se 'zázračně objevil' v kuchyni a vedl k 23 pozitivním testům elitních čínských plavců.“