Micka o trestu pro Číňana: Taky jsem ho obdivoval. Ale jak se choval… | iSport.cz

Co na rozhodnutí arbitráže říkáte?

„Mám radost. Ani ne tak vůči mně, jako spíš vůči všem dalším plavcům. Tohleto se nesmí stávat. Hlavně, že mu umožnili, aby startoval na mistrovství světa, kde vyhrál a machroval tam, dělal ramena, že on je vítěz a ostatní jsou loseři. To by si neměl dovolovat.“

Očekával jste takový výsledek poté, co Suna mezinárodní plavecká federace osvobodila?

„Doufal jsem a věřil jsem v to. Čekal jsem, že to prohlášení dají až po olympiádě, že to budou natahovat co nejdéle. Jsem rád, že došlo k závěru už teď, že na olympiádě nebude.“

Co výsledek kauzy znamená pro plavecký svět?

„Já si myslím, že se to týkalo hodně lidí, protože on přece jenom plaval od dvoustovky do osmistovky. Věřím tomu, že všichni budou vnitřně rádi, že to takhle dopadlo. Hodně lidí se vyjadřovalo, že na světě v létě neměl co dělat. Doufám, že vrátí medaile, že se posunou výsledky. Já jsem byl na osmistovce desátý. Kdybych byl devátý, byl bych víc naštvaný, mohl bych se dostat do finále.“

Jenomže takhle to není, CAS výsledky z loňského MS nechala v platnosti…

„Aha. Tak to je docela špatný... Divím se, že mu neanulovali výsledky. Je to věc, která se stala v roce 2018, na světě neměl co dělat. Jenom díky tomu, že mu posunuli arbitráž, se zúčastnil mistrovství světa. Na jednu stranu jsem opravdu moc rád, že mu dali takovýhle trest, je to správné, ale měli mu anulovat i ty výsledky. Mohli to protahovat až do období po olympiádě a pak mu mohli dát osm let, to by byl výsměch. Lepší pozdě nežli později…“

Pro Čínu je Sun národním hrdinou, jakou očekáváte reakci z její strany?

„Zlobit se můžou, ale teď nebudou mít proti komu. Maximálně se můžou zlobit na rozhodnutí arbitráže, že Sunovi zakázali startovat na olympiádě a dalších světových soutěžích. Jeho problém.“

Sun je každopádně výjimečný plavec, není vám líto pádu jeho hvězdy?

„Já bych to řekl tak, že si to pokazil sám. Mohli ho obdivovat všichni, jako mladý jsem ho obdivoval, když v devatenácti zaplaval světový rekord na patnáctistovku. Ale potom, jak se začal chovat... Tohle nebyl jeho první dopingový prohřešek. Kdyby pak zaplaval jakkoli a měl výsledky sebelepší, měl na sobě dopingový škraloup. To samé si člověk může říct o kterémkoli sportovci, který dopoval. Ať nedávám ruské sportovce za příklad, Lance Amrstonrg se taky přiznal, že dopoval. Všichni ho obdivovali, ale když se provalí, že měl doping, přestanou mu důvěřovat.“

Nemáte obavu, že rozhodnutí CAS ještě může zvrátit civilní soud? Sun už prohlásil, že se odvolá.

„To se můžou snažit, nevím, co můžou udělat. Ale je potrestaný, nemá tam co dělat. Kdyby se to zase změnilo, že by na olympiádě mohl startovat, byl by to velký výsměch. Bylo by to opravdu špatně. Ublížilo by to nejen WADA, ale i mezinárodní plavecké organizaci. Ukázalo by se, že dopovat lidi můžou, že jim nic nehrozí. Je dobře, že ho potrestali, doufám, že se to nezmění.“