Rady pro fanoušky na OH: Pozor na krádeže! Do Paříže ideálně bez aut

Hořké vzpomínky na Euro může přebít sladká Francie, kde olympiáda začíná už za čtyři týdny. Po dlouhých dvanácti letech mají fanoušci šanci fandit na letních Hrách v Evropě třeba Lukáši Krpálkovi, Jakubu Vadlejchovi nebo Jiřímu Prskavcovi.

„Paříž využila toho, že je světoznámou turistickou destinací. V místech, kam se většinou chodí turisti dívat na ikony Paříže, vyrostla provizorní sportoviště, kde budou sportovci v kulisách Eifellovky, Louvru. Ve Versailles se bude přímo soutěžit,“ připomíná šéf české mise Martin Doktor exkluzivní místo pro jezdectví či část moderního pětiboje. „Sportovcům v tu chvíli bude asi jedno, kde soutěží. Ale pro fanoušky i pro obraz, který půjde do celého světa, to bude velice krásné.“

Paříž nabízí olympiádu hned se čtrnácti sportovišti v centru města. Na olympiádu se celá Francie připravuje mimo jiné i přísnými bezpečnostními opatřeními.

„Olympijské hry se nebudou konat pouze v Paříži a blízkém okolí. Ve Francii je už několik měsíců vyhlášen nejvyšší bezpečnostní stupeň. Je to z důvodu rizika teroristických útoků,“ říká Smolek. „Je to do značné míry preventivní opatření. Není potřeba se bát jet do Paříže. Ale nejvyšší bezpečnostní stav není vyhlášen nadarmo. Riziko je tady, to je potřeba mít na paměti. Přináší to celou řadu omezení, s kterými je třeba počítat.“

Paříž je rozdělena do několika barevně odlišených bezpečnostních zón. V černé a šedé jsou sportoviště, kam se lidé dostanou po prokázání totožnosti. Modrá zóna znamená omezený pohyb motoristů. A do červené zóny se dostanou jen auta se speciálním QR kódem vydaným pařížskou prefekturou.

„Nejlepší je do Paříže autem nejezdit, pohybovat se pěšky,“ upozorňuje Smolek.

Největší omezení budou ve městě v oblastech kolem Seiny, kde se na pátek 26. července chystá velkolepé slavnostní zahájení. Pořadatelé ho plánují i přes bezpečnostní rizika.

„Nikdo neřešil, jestli to na Seině nebude, nebo nebude,“ řekl Doktor. „Všechny informace máme v tom objemu, který je pro nás nutný.“

Ministerstvo zahraničních věcí předpokládá, že během olympiády se bude v Paříži pohybovat šestnáct milionů návštěvníků.

„Počítáme s několika desítkami tisíc českých fanoušků. Menší část z nich bude mít vstupenky na sportoviště, větší část pojede jen do fazon a českého domu,“ říká Smolek.

S velkým počtem lidí na jednom místě souvisí riziko krádeží peněz či dokladů. Ministerstvo občanům doporučuje pořídit si předem kopie dokladů a nemít na stejném místě hotovost i platební karty.

„Dejte si pozor na krádeže,“ říká Smolek. „V Paříži delší dobu máme výrazné zvýšení hlášení krádeží. Obrací se na nás každý den několik českých občanů, že jim byly ukradeny cestovní doklady.“

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje taky před pishingem a radí upřednostnění datového roamingu před používáním veřejných wi-fi sítí.

Pro české fanoušky během Her jsou důležitými adresami sídlo konzulárního úseku v Rue bonaparte 18 nedaleko muzea Louvre a Avenue Charles Floquet 15. Tady, na dohled Eifellovy věže, je budova českého velvyslanectví. Čtyřiadvacet hodin denně je v provozu konzulární linka s číslem +420222420222.