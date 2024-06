Rusů bude na OH jen pár. Jet může Krpálkův rival, šanci má i Medveděv

Čtyři týdny před olympiádou začíná být konečně jasné, jak to bude s účastí ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži. Mezinárodní olympijský výbor zatím povolil účast pětadvaceti z nich a zřejmě přibudou ještě další. Největší hvězdou, která do Paříže zřejmě pojede, je světová tenisová pětka Daniil Medveděv.

Pro Rusko a Bělorusko olympiáda v Paříži není. Žádná vlajka. Žádná hymna. Žádný tým. Žádná účast na přelomové show při zahajovacím ceremoniálu na Seině. Žádný název státu. Závodníci ze zemí válečných agresorů proti Ukrajině se ale na olympiádě jako neutrální sportovci přece jenom objeví, i když jich nebude moc. Samotný Mezinárodní olympijský výbor stanovil maximální hranici na 55 Rusů a 28 Bělorusů.

„Dlouhodobě bychom uvítali, kdyby se olympijských her neúčastnili žádní ruští nebo běloruští sportovci,“ zopakoval postoj Národní sportovní agentury její předseda Ondřej Šebek. „Naše síla není rozhodující. To, že se nebudou účastnit sportovci pod vlajkou, že tam nebudou symboly, že se nebudou hrát hymny, je aspoň nějaké řešení. Je to kompromisní řešení, z kterého nemáme radost. Není pro nás zásadním důvodem zvažovat nějaké razantnější kroky.“

Sportovci z Ruska a Běloruska se můžou dostat na olympiádu díky splnění několika jasně daných podmínek. Nesmí mít nic společného s ruskou armádou ani policií. Nesmí podporovat ruskou válku na Ukrajině, což posuzuje jak kontrolní panel MOV, tak jednotlivé mezinárodní federace. Zároveň pak musí splnit kvalifikační kritéria.

MOV zatím zveřejnil seznam čtrnácti Rusů a jedenácti Bělorusů, kterým udělil neutrální status. Jeden z nich, ruský silniční cyklista Alexander Vlasov, se účasti vzdal s odkazem na náročný program.

Na tomto seznamu je za oba státy celkem šestnáct zápasníků, ať už ve volném stylu, nebo ve stylu řecko-římském. Povolení ale nezískali například dvojnásobný olympijský vítěz Abdulrašid Sadulajev, ani olympijští šampioni z Tokia Zaur Uguev a Zaurbek Sidakov. Všichni se totiž v březnu 2022 zúčastnili Putinovy válečné agitky v Lužnikách.

MOV naopak pustil do hry tři cyklistky, tři závodnice na trampolíně a dvě vzpěračky.

Mezinárodní federace Světového plavání schválila možnost účasti pro Rusku Julii Jefimovovou. Někdejší šestinásobná světová šampionka ale nedisponovala evropskými vízy, nemohla se účastnit kvalifikačních závodů a do termínu už potřebný čas zaplavat nestihla.

Dalších devatenáct Rusů a třináct Bělorusů naopak splnilo kvalifikační kritéria, ale čeká na oficiální potvrzení, že na Hrách bude moct startovat. K nim patří čtyři tenisté v čele se světovou pětkou Daniilem Medveděvem. Vítěz US Open 2021 a aktuální světová pětka se startem na olympiádě předběžně počítá.

„Co se týče neutrální vlajky, dodržím pravidla. Pokud to bude pod neutrální vlajkou, budu hrát pod neutrální vlajkou. Budu se snažit ukázat dobrý tenis a vyhrát,“ uvedl Medvěděv v březnu před turnajem v Indian Wells.

Další velká tenisová jména naopak oznámila, že v Paříži hrát nebudou. Patří k nim Rusové Andrej Rjublov a Ljudmila Samsonovová i Běloruska Aryna Sabalenková.

MOV podle svého loňského vyjádření očekává účast třiceti šesti Rusů a dvaadvaceti Bělorusů. Zároveň stanovil maximální hranici na úrovni pětapadesáti Rusů a osmadvaceti Bělorusů.

„Měsíc je poměrně dlouhá doba. Může nastat i změna postoje ze strany sportovců, nebo i Ruska, což bychom samozřejmě uvítali,“ uvedl Šebek.

Sportovcům ze zemí agresorů můžou v Paříži čelit i čeští olympionici. Ruský judista Inal Tasojev patří například k hlavním rivalům Lukáše Krpálka v těžké váze.

„Myslím si, že je na každém, jak se k tomu postaví. Nechtěl bych sportovce svazovat politikou v rámci toho, kdy mohou prodat svoje výkony za čtyři roky,“ uvedl Šebek. „Vidíme to úsilí, které sportovci vynakládají, aby se na olympijské hry dostali. Když tam jsou, chtějí podávat maximální výkon. Jako celá česká sportovní společnost i stát dává jasný signál, že jsme proti agresi Ruska, jsme proti zapojování ruských sportovců do soutěží. Nebude tam propagace Ruska a Běloruska, je to ošetřeno.“