Skvělé, i Menšík jede na olympiádu! Hvězdné debly a mix zamilovaných

Už je to tradice, od Her v Londýně 2012 doručuje český tenis vždy alespoň jednu olympijskou medaili. A i pro nadcházející akci pod pěti kruhy vysílá Česko na antukové kurty Roland Garros extrémně silnou výpravu. Na poslední chvíli se do ní dostal také osmnáctiletý Jakub Menšík, ženský singl ozdobí pařížská šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková i někdejší finalistky Markéta Vondroušová (2019) s Karolínou Muchovou (2023).

„Budu rád za jakoukoli medaili. Kdyby to cinklo, tak by to bylo super, protože by se navázalo na předchozí olympiády. Byl bych rád, aby série pokračovala. Hráče a hráčky máme na to, aby se porvali o postup do zápasů o medaili. Na papíře jsme silní, ale tenis je vyrovnaný, bude záležet i na losu,“ přemítal šéf tenisové olympijské výpravy Petr Pála a nově i místopředseda svazu.

Již s předstihem oznámil nejlepší český tenista Jiří Lehečka, že se nestihne vyléčit z únavové zlomeniny obratle. „To je velká škoda,“ kýve hlavou Pála. Velkým plusem je naopak fakt, že se v redukovaném žebříčku po odmítnutí zástupců z jiných zemí nakonec dostal mezi 64 singlistů osmnáctiletý Menšík.

V dámské nominaci využila pro nominaci svůj chráněný žebříček, kde je číslo 9, Karolína Muchová. Tím pádem loňská finalistka Roland Garros vystrnadila z povoleného kvarteta singlistek Kateřinu Siniakovou.

„Katka to čekala, upozorňoval jsem jí dopředu na to, že Muška chráněný žebříček využije. Je to jako v Tokiu,“ připomněl Pála, že tehdy se mezi olympijskou čtyřku singlistek nevpasovala právě Muchová, když chráněný žebříček použila nakonec stříbrná Markéta Vondroušová.

Siniaková se představí ve čtyřhře po boku Barbory Krejčíkové, s níž bude obhajovat tokijské zlato. Druhý ženský pár vytvoří kamarádky ze Štvanice Vondroušová s Muchovou, taktéž velmi solidní deblistky.

Na roztrhání bude Tomáš Macháč, jehož čeká zřejmě trojboj. Vedle dvouhry se dostal i do čtyřhry po boku Adama Pavláska a na místě se přihlásí i do mixu se svou životní partnerkou Siniakovou. O tom, zda se žebříčkově vejdou mezi 16 párů v turnaji, se rozhodne 24. července. „Věřím, že by to mělo klapnout,“ myslí si Pála.

Tenisty čeká extrémně náročné období. Po travnatém Wimbledonu musí podstoupit zase přechod na antuku a hned začátkem srpna na betony. I kvůli tomu odmítly olympijskou účast taková jména jako Aryna Sabalenková, Uns Džábirová, Sebastian Korda a další. Z Čechů však nikdo.

„A to mě těší. Olympiáda je pro všechny ostatní sporty, možná kromě fotbalu a ragby, vrchol. A pro tenisty šel úspěch na olympiádě ohromně nahoru. Máme grandslamy, ale pak už je olympiáda,“ říká Pála.

Olympijský turnaj v Paříži začne v sobotu 27. července a vyvrcholí v neděli 4. srpna.

Tenisová nominace Česka na OH

dvouhra – muži

Tomáš Macháč

Jakub Menšík

dvouhra – ženy

Markéta Vondroušová

Karolína Muchová

Linda Nosková

Barbora Krejčíková

čtyřhra – muži

Tomáš Macháč – Adam Pavlásek

čtyřhra – ženy

Barbora Krejčíková - Kateřina Siniaková

Markéta Vondroušová – Karolína Muchová

smíšená čtyřhra

Kateřina Siniaková – Tomáš Macháč

Pozn.: smíšená čtyřhra se přihlašuje až na místě 24. července, podle žebříčků přihlášených se rozhodne, kdo se dostane mezi 16 párů