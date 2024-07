Kanoista Fuksa a kajakář Dostál před OH: Ať nám tam oběma něco visí!

Jsou před nimi velké věci. Martin Fuksa má další šanci dotvořit svou skvělou kariéru olympijskou medailí. Josef Dostál se může vyrovnat Janu Železnému a jako teprve druhý Čech v historii olympiád získat placku na čtvrtých Hrách, a taky srovnat počet medailí s Emilem Zátopkem. Když se s Pauliem Garandem posadili na židličky ve smíchovské loděnici Dukly, bavili se ale spíš o muzice. Rapper prozradil detaily spolupráce s fotbalovým Slovanem Liberec a taky své sportovní sklony. Chybělo málo, aby na konci povídání rovnou hupnul do kajaku. „Natočíme to, až dáme trénink,“ usmál se Garand nakonec.

Mám připravený speciální začátek: Modlím se pro bohy, že mý hobby je můj život… Jak to je dál?

Garand: „Pohyb, vůle i mý schody vejš…“

Tak jsme to dohromady zvládli… Takhle začínal track s názvem Stamina, který před třemi lety zboural Česko a krásně nastartoval olympijskou atmosféru před Tokiem. A vy všichni jste se na něm podíleli. Jak se to seběhlo?

Garand: „Já musím zprvu říct, že jsem rád, že jsme ten refrén dali dohromady. Mně se ozval Tomáš Houska (manažer digitálních médií ČOV – pozn. red.) a oslovil mě, že sportovci mají rádi naši muziku z labelu, proto jsme to s Restem a s producentem Kennem dali dohromady. My jsme vzali tuhle výzvu, pokusili jsme se udělat song, který bude dobrý jak pro nás, pro rappovou scénu, tak aby se za to nestyděla i olympijská komunita. A jsem rád, že to takhle skvěle dopadlo, že jsme se všichni potkali na jednom klipu a bylo to skvělý. Já jsem poctěn, že to vzniklo.“

Jak se to líbilo sportovcům?

Fuksa: „Já mám k tomu takový příběh. Když jsme spolu s Tomášem Houskou jeli v Riu v taxíku, tak se mě ptal, co poslouchám za písničky. Já jsem řekl, že poslouchám i Pavla. A on mi pak řekl, že díky mně ho po několika letech napadlo, že by mohl vzniknout takový song. Říkal mi, jestli bych si v tom klipu chtěl zahrát. Takže to vzniklo v Riu 2016 a o čtyři roky později se to dalo dohromady.“

Garand: „Tak za to můžeš ty…“ (směje se)

Dostál: „Ta myšlenka tenkrát byla taková, že na olympiádu jede už trošku jiná generace, než byla na předchozích olympiádách, a že by k tomu měla být hudba, kterou asi poslouchají ti daní olympionici. A ne, co se poslouchalo v předešlých deseti, dvaceti letech, případně v minulém tisíciletí. A protože jednou z hlavních tváří byl určitě Martin, já jsem byl taky s olympiádou v Tokiu hodně propojovaný, tak když se naskytla možnost zahrát si v tom videoklipu, tak to bylo úžasný. Já jsem byl rád, že nejenom ta muzika je dobrá, ale že to je i muzika, kterou rád poslouchám.“

Pavle, jak jste při tvorbě tracku postupoval?

Garand: „Já jsem si prvně říkal, aby to šlo vůbec dohromady, když to měl být celý balík, song s klipem. A vzpomněl jsem si, že jsme měli takový vítězný sample, který jsme oprášili. Kenny udělal beat, který byl fakt mocný, vítězný. Vím, že jsem byl ve studiu a přemýšlel jsem, jak začnu. A dal jsem do kupy refrén, který se stal stěžejní. Pak jsme si to posílali s Restem, který je tam se mnou na featu, a ty sloky jsme dávali dohromady, aby to k sobě sedělo. A když jsme oslovili Ondru Kudyna na ten videoklip, tak to byla velká produkce. Už když jsem viděl ty první záběry, říkal jsem si, že to bude fakt super.“

Posloucháte ten track ještě často?

Fuksa: „Já, úplně upřímně, dlouho jsem si ho nepustil. Spíš poslouchám nové věci, co vycházejí. Ale teď se o tom bavíme, tak musím.“ (směje se)

Dostál: „Já to mám zas tak, že si najdu písničky, které mám v apple music na míchání. Tam si dám ty, které mám rád, a Stamina je jedna z nich. Ale jedna z mých nejoblíbenějších je taky Balkónovka. To jsou opravdu starý věci. Samozřejmě, něco nového si rád poslechnu, ale já jsem v tomto trošku konzervativní.“

Mě přijde, že ten track vystihuje život profesionálního sportovce, tu dřinu v slunci i v dešti, zároveň touhu něco dokázat. Máte to takhle i vy?

Fuksa: „Určitě. Jsme venkovní sport, takže my trénujeme i za hezkého počasí, i když prší, je mráz. Furt makáme venku, takže to k nám určitě patří. Já jsem se se spoustou slov ztotožnil. Myslím si, že to jako kluci krásně vystihli.“

Garand: „Šitý na míru…“

Fuksa: „Yes!“

Dostál: „Já jsem si to občas pouštěl jako nakopávačku před startem.“

Teď tady sedíme před další olympiádou, před kterou jste vy dva trochu spojili síly. Jak to vzniklo?

Dostál: „Já nevím, jestli Martin o tom vůbec ví…“

Fuksa: „My nejsme soupeři, takže v pohodě…“

Dostál: „Já jsem trošku shromažďoval informace, když jsme byli na soustředění v Livignu. S tátou a dědou Martina jsem se bavil o některých metodách. Něco jsme z toho implementovali do našeho tréninku. Rozhodně i třeba spolupráci s Liborem Vítkem (biochemikem a lékařem českého olympijského týmu – pozn. red.). Když jsem viděl, že to u Martina funguje, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme taky. Martin minulý rok vyhrál ve třiceti prvního mistra světa v olympijské disciplíně. Říkám si: Sakra, ten kluk to musí opravdu dělat dobře, tak zkusím něco obšlehnout a zkusím se dostat na ten vrchol zpátky.“

Vy jste například upravil jídelníček, můžete říct jak?

Dostál: „Jídelníček má každý specifický. Hrozně záleží na tom,