Olympiáda ONLINE, 1. den: Seemanová jde v rekordu dál, uspěly i veslařky

Velkolepé zahájení i zahřívací dny jsou za námi, olympijské hry v Paříži startují naostro. První den je největší pozornost upřena na obě cyklistické časovky a do plaveckého bazénu, kde budou večer na pořadu první čtyři finále. Barbora Seemanová postoupila na stovce motýlkem do semifinále. Celkem se rozděluje prvních 14 medailových sad, v sobotu se představí také 19 českých sportovců, včetně tenistek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, obhajujících olympijské zlato z Tokia. Jaký je program 1. dne LOH 2024 v Paříži? Dění sledujeme v průběžné ONLINE reportáži.

Sobotní program na LOH v Paříži (jen finále a česká účast)

9:00 sportovní střelba - vzduchová puška smíšené dvojice, kvalifikace - Přívratský, Blažíčková 24. místo, nepostoupili (více čtěte ZDE>>>)

9:30 jezdectví - všestrannost - drezura (Trunda, Příhoda) ONLINE zde >>>

10:30 sportovní střelba - vzduchová pistole muži, kvalifikace - Rampula 23. místo, nepostoupil

11:00 plavání - rozplavby 100 m mot. ženy - 9. Seemanová, postoupila do semifinále

12:00 veslování - rozjížďky - dvojskif ženy Lukšová, Šantrůčková postoupily do semifinále

12:00 tenis - 1. kolo - dvouhra ženy: Muchová (ČR) - Fernandezová (16-Kan.), dvouhra muži: Macháč (ČR) - Čang Č'-čen (Čína), čtyřhra ženy Muchová, Nosková (ČR) - Alexandrovová, Vesninová (AIN), Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan)

14:30 cyklistika - časovka ženy (Kopecky) ONLINE zde >>>

15:00 vodní slalom - 1. kolo C1 muži (Rohan) ONLINE zde >>>, K1 ženy (Galušková) ONLINE zde >>>

16:32 cyklistika - časovka muži (Vacek) ONLINE zde >>>

17:00 skateboarding - street muži - finále

17:10 vodní slalom - 2. kolo C1 muži (Rohan), K1 ženy (Galušková),

17:38 judo - do 48 kg ženy - finále

18:09 judo - do 60 kg muži - finále

19:45 ragby - muži - finále

20:42 plavání - finále - 400 m v. zp. muži, 400 m v. zp. ženy, štafeta 4x100 m v. zp. ženy, štafeta 4x100 m v. zp. muži

21:30 šerm - finále - kord ženy, šavle muži

22:00 badminton - čtyřhra muži - 1. kolo: Král, Mendrek (ČR) - Kang Min-hjok, So Sung-če (4-Korea) ONLINE zde >>>