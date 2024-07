LOH ONLINE, 2. den: Seemanová na hlavní trati, v akci i Perušič a Schweiner

Plavecká naděje Barbora Seemanová v dějišti olympijských her • ČTK / Deml Ondřej

Plavecká naděje Barbora Seemanová v dějišti olympijských her • ČTK / Deml Ondřej

Třináct sad medailí získá své majitele během olympijské neděle v Paříži. V akci bude i řada českých sportovců, o cenný kov by ráda zabojovala kajakářka Antonie Galušková, bohatý je tenisový program. Poprvé jdou do akce plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, Barbora Seemanová začíná misi na své nejsilnější trati 200 metrů volný způsob. Jaký je plán druhého dne Her? Kompletní dění v Paříži sledujeme v průběžně ONLINE reportáži.