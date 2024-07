LOH ONLINE, 5. den: Přívratský má finále, krajana vyřadil! Sláva v písku

Česká výprava je v Paříži stále bez zisku olympijské medaile. Ve středu však půjdou do bojů další želízka v ohni. Mezi ty největší patří vodní slalomářka Gabriela Satková a freestylistka Iveta Miculyčová. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili Rakušany a postupují do play off. Finále v třípolohové střelbě bude mít českou účast. Z osmého místa do něj postoupil Jiří Přívratský. Ve čtvrtfinále dvouhry pak čeká Barboru Krejčíkovou československé derby s Annou Karolínou Schmiedlovou. Kompletní dění na LOH v Paříži sledujeme ONLINE.