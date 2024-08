LOH ONLINE, 11. den: začíná Mäki, Fuksové i Vadlejch, Jušku čeká finále

Je tu jedenáctý den Her v Paříži! Oštěpař Jakub Vadlejch jako jedna z posledních medailových nadějí české olympijské výpravy vstoupí do kvalifikace. Dálkař Radek Juška se představí ve večerním finále. Na atletickém oválu bude o postup z rozběhu usilovat česká rekordmanka na 1500 m Kristiina Sasínek Mäki. Trojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice Martin Fuksa zahájí své třetí účinkování na olympijských hrách v deblkánoi společně s o pět let mladším bratrem Petrem. Kompletní dění z Paříže sledujte ONLINE na iSport.cz.