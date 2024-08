LOH ONLINE, 12. den: Ondra ve finále! Dostál a Fuksa postupují. Mäki končí

Olympiáda rychle pokračuje dál, v Paříži běží už 12. den. Adam Ondra si po výborném představení zajistil účast ve finále kombinace. Po dobře zvládnutém boulderingu bojoval v lezení na obtížnost na druhém místě, celkově mu patří třetí příčka. Medailový adept Martin Fuksa obsadil první místo v úvodní rozjížďce a postupuje do semifinále. Josef Dostál dojel druhý a rovněž míří do semifinále. Bohatý je tradičně i atletický program i s českými zástupci. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se podívá do finále, Petra Sičaková nikoliv. Výškař Jan Štefela si vybojoval účast ve finále. Opravy absolvovala Kristiina Mäki, doběhla ale pátá, a tak na v Paříži končí. Kompletní dění z Her sledujte ONLINE na iSport.cz. Medailové pořadí zemí najdete ZDE>>>