Král smolařů: horový pád, soupeř se modlil. Je v pořádku, potvrdil trenér

Někdo na něj zřejmě použil odpuzovací kouzlo na zlato. Etiopan Lamecha Girma, světový rekordman v běhu na 3000 metrů, z velkých závodů vozí výhradně stříbrné medaile, ve středu večer na Stade de France se mu ale přihodilo něco daleko horšího. Krátce před cílem zakopl o překážku a upadl do bezvědomí jako boxer po K.O. Naštěstí už je potvrzené, že je v pořádku.

Nabité tribuny Stade de France na chvíli přestaly řičet a vydechly zděšením. Na předposlední překážce olympijského finále Girma zakopnul a nekontrolovatelně se zřítil k zemi. Přetočil se na záda, jejichž horní částí tvrdě narazil na fialové mondo. Pak zůstal ležet obličejem dolů ve zjevném stavu bezvědomí. Pravá noha se mu třepala jako boxerovi, který obdrží K.O.

Byl to mžik těsně před rozhodujícím bojem o medaile. Ostatní závodníci nemohli vědět, jak vážný jeho pád byl. Snažili se mu vyhnout, přeskočit ho. Závod pokračoval do dramatického finiše, v němž Maročan Soufiane El Bakkali historicky obhájil svůj titul z Tokia. Diváci ale sledovali ležícího Girmu.

Netrvalo to dlouho a seběhli se k němu záchranáři, stabilizovali ho, položili na lehátku a odvezli do útrob stadionu.

„Je nám opravdu líto, že upadl. Samozřejmě je to něco, co se stává, ale byla to nešťastná náhoda. Závod byl férový, mezi atlety panoval respekt. Doufám, že se rychle zotaví,“ prohlásil vítězný El Bakkali.

Právě on se před osudným incidentem s Girmou přetahoval o pozici, zřejmě nedošlo k ničemu proti pravidlům. Girma ale vletěl na překážku rozhozený, v maximální rychlosti si brnknul nohou o břevno a padl na zem.

„Netušil jsem, jak vážný pád to byl. Až do konce závodu jsem nevěděl, kdo vlastně upadl. Budu se za něj modlit,“ uvedl stříbrný Američan Kenneth Rooks.

Pro Girmu bylo pařížské finále další šancí, jak prolomit své stříbrné prokletí. Vloni v červnu sice právě v Paříži překonal výkonem 7:52,11 světový rekord. Velké zlato mu ale stále uniká, na olympiádě v Tokiu byl stříbrný, stejně jako na třech posledních mistrovstvích světa. Teď měl ale jiné starosti.

Sociální sítě zaplavily snímky drsného pádu, ačkoli byli i uživatelé sítě X, kteří fotografie či videa pádu z úcty ke zraněnému a hrůze momentu odmítli sdílet. Nervozita mezi veřejností narůstala, protože v prvních chvílích nebyly o Girmově stavu žádné zprávy.

Pak L´Equipe zveřejnil informaci, že se zraněný běžec probral k vědomí a při převozu do nemocnice verbálně komunikoval. V noci se pak objevila fotografie zotaveného Girmy na nemocničním lůžku.

„Lamecha Girma je v dobrém stavu,“ uvedl etiopský trenér Teshome Kebede.