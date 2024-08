LOH ONLINE, 15. den: česká pětibojařka je ve finále, Paloudová patnáctá

Předposlední den olympijských her je tradičně nejštědřejší v rozdělování medailí, v Paříži dnes vyvrcholí celkem 39 disciplín. Z českého pohledu je tahákem vystoupení kajakáře Josefa Dostála, který se pokusí získat už svou pátou medaili na Hrách. Jeho přítelkyně Anežka Paloudová do bojů o cenné kovy nepostoupila. Ve finále oštěpařek hází Nikola Ogrodníková, Jan Štefela zabojuje ve výškařském sektoru. Do akce jde i taekwondistka Petra Štolbová, vzpěrač Kamil Kučera nebo dráhoví cyklisté. Hitem dne je basketbalové finále mužů mezi USA a domácí Francií. Dění v Paříži sledujeme ONLINE na iSport.cz. Medailové pořadí zemí najdete ZDE>>>