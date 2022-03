Paralympiáda s Rusy!? Nálada ve vesnici blízko výbuchu, hrozilo násilí

Ještě ve středu IPC čast Rusů a Bělorusů na hrách nejprve povolil s tím, že v Pekingu se představí jako neutrální sportovci. Zdůvodnil to tím, že k tvrdšímu trestu s ohledem na pravidla sáhnout nemohl.

Proti verdiktu se ale ostře ohradila řada sportovních organizací i států a nakonec nastal opačný scénář. „Když jsme včera rozhodli, brali jsme v potaz dlouhodobé zdraví a přežití paralympijského hnutí. Nicméně celá situace rychle vystupňovala a těsně před startem her jsme se dostali do nemožné pozice,“ uvedl šéf IPC Andrew Parsons.

Nakonec rozhodly jednoduché počty. Olympiáda s Rusy a Bělorusy bojkotovaná ostatními státy, nebo sportovní svátek bez nich. „V posledních dvanácti hodinách se s námi spojila řada členů a zcela jasně nám dali najevo - a já si jejich otevřenosti vážím - že když nezměníme názor, tak budou paralympiádu bojkotovat,“ přidal Parsons.

IPC proto dnes rozhodnutí změnil a účast Rusům a Bělorusům zakázal, fotografové už zachytili sportovce s přelepnými nápisy Rusko, jak opouštějí dějiště paralympiády. „Dotkne se to 83 sportovců, ale kdybychom je v Pekingu nechali startovat, mnohem víc by jich hry bojkotovalo a to by mělo mnohem horší dopad,“ konstatoval Parsons.

K zákazu výbor sáhl mimo jiné i kvůli obavám o bezpečnost účastníků kvůli vyhrocené atmosféře v olympijské vesnici. „Na hry přišla válka a my se je snažíme chránit. Nemáme konkrétní příklady agrese ve vesnici, ale nálada v ní neměla daleko k výbuchu,“ uvedl Parsons.

Ruským a běloruským paralympijským reprezentantům se předseda IPC za vyloučení omluvil. „Je mi to opravdu velmi líto, ale vaše vlády porušily olympijské příměří. Vy jste pouze oběti jejich rozhodnutí,“ prohlásil.

Rusko se proti vyloučení ohradilo. „Naši paralympijští sportovci neudělali nic, co by mohlo být vyloženo jako podpora současných politických komplikací,“ citovala agentura AP prohlášení národního paralympijského výboru.

Parsons proto očekává, že obě země se budou proti vyloučení bránit u sportovní arbitráže. „Ale jsem přesvědčený, že na základě všech dostupných důkazů jsme udělali správné rozhodnutí,“ prohlásil předseda IPC.